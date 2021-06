Miguel Vega no solo renovó la pasada semana como preparador de porteros de la Real Balompédica Linense de cara a la temporada del estreno en la Primera RFEF, a la que él ayudó a llegar a las órdenes de Antonio Calderón. También prolongó su condición activista de la defensa de la imagen de una ciudad, La Línea, que recalca una y otra vez le ha hecho sentir “como en casa” y de cuya realidad ha podido comprobar que se exporta una imagen muy distorsionada. El adiestrador de guardavallas estará a las órdenes de un Romerito al que no le costará identificar, ya que cuando él formaba parte del cuerpo técnico del Sanluqueño, el ahora entrenador balono era uno de los jugadores de la plantilla.

Vega confiesa que siente “mucha felicidad” por poder continuar en la escuadra albinegra. “No solo tendré la oportunidad de seguir haciendo lo que me gusta, sino también de hacerlo en un sitio que siento que es mi casa por la forma en que me han tratado y por lo a gusto que me he sentido”, recalca.

“He jugado en muchísimos equipos y por añadidura en muchos sitios y me duele cuando me preguntan y me hablan mal de La Línea, porque lo hacen sin conocimiento”, sostiene. “Yo les explico que tanto en el club como en la ciudad me han tratado como si fuese mi casa”.

“Me parece que La Línea es una ciudad con muchas posibilidades, pero que no está explotada y sobre todo que tiene una gente encantadora y en la Balona hay un grupo muy especial, con muchas ganas de trabajar que quiere hacer las cosas bien para poder ofrecer otro aspecto de cara al exterior y eso debería ser valorado”, reflexiona.

El gaditano se resta importancia y asegura que el éxito de la temporada de uno de sus discípulos directos, Nacho Miras, es “todo suyo”.

“Lo más que le he podido aportar ha sido la experiencia en la forma de vivir el juego, pero las cualidades, las ganas de trabajar, la manera en que se toma el fútbol... todos eso es de él. Sin esa base no se podría hacer nada”, abunda en referencia al cancerbero ubetense.

“Es evidente que quiero lo mejor para él, espero que siga creciendo pero aún es joven y me encantaría seguir trabajando con él y solo espero que si se va lo haga a un buen club, en el que se facilite que tenga una buena carrera”, desliza.

Vega reivindica la importancia de un preparador de porteros en el cuerpo técnico “de todo club que quiera ser importante”.

“No hay que olvidar que es el único que trabaja con jugadores específicos, cuya tarea es diferente a la de los demás y por esa particularidad incluso hay que aportarles ayuda psicológica y moral en momentos determinados”.

El técnico, que tiene titulación nacional y, al margen de la tarea encomendada en la Balona, ha dedicado muchas horas a preparar su condición de scouting, se brinda a “ayudar siempre al entrenador, aunque sea para hacer grupo, porque mi forma de vivir el fútbol es ésa”.

Preguntado por la forma en que se digiere cambiar cada temporada de compañeros de trabajo, responde: “Entiendo que eso es muy personal, pero lo habitual es que si llevas tiempo hayas tenido que trabajar con mucha gente, lo normalizas y al final lo que queda es la experiencia y personalmente puedo decir que todas las mías, incluida por supuesto la de la Balona, han sido muy gratas”.

Claro que este nuevo curso no partirá precisamente de cero, ya que fue compañero en categorías inferiores del nuevo segundo de la Balompédica, Fernando Niño, con el que también cursó el título nacional y Antonio Ruiz Romerito formaba parte de la plantilla del Atlético Sanluqueño cuando Vega estaba integrado en el cuerpo técnico que encabezaba el exbalono Pedro Buenaventura, al que a su vez tuvo de entrenador cuando defendía la portería de la UD Melilla.