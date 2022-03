Alberto Varo, un tipo de palabra

No había hecho más que arrancar 2022 cuando Alberto Varo pronunció una frase que, con el tiempo, se ha convertido en profética: "Vengo a la Balona a jugar, para ver partidos sentado me hubiese quedado en casa". El tarraconense debutó el pasado domingo con los albinegros en competición, tomando el testigo de un Nacho Miras que hasta entonces parecía intocable. Una decisión sorprendente del recién llegado Alberto Monteagudo a la que nadie pudo poner un solo pero: el meta, que tampoco fue sometido a pruebas de máximo nivel, transmitió una solvencia y una tranquilidad que le bastaron para acallar cualquier posible crítica a la elección del preparador. Salvo sorpresa, es la apuesta de la Real Balompédica para el Clásico del próximo domingo en el Nuevo Mirador frente al Algeciras CF.

Había jugado su último partido oficial el viernes 30 de abril de 2021, cuando defendió la portería del CD Lugo ante el Real Zaragoza en el Anxo Carro, un duelo de Segunda división que acabó 2-2. El pasado domingo cualquiera hubiese dicho que venía siendo titular desde hace meses. Colaboró con la victoria de la Balona sobre el Baleares, un triunfo trascendente, por cuanto era el primero de los de La Línea en el presente año y la parte baja de la clasificación del grupo II de la Primera RFEF empezaba a acercarse peligrosamente.

“Yo dije en aquella entrevista lo que pensaba”, defiende. “Todos queremos jugar pero soy consciente de que a veces en la portería se necesita más tiempo para llegar a la titularidad porque tienen que darse una serie de condiciones, como ha sucedido en este caso por una mala racha de resultados”.

“La verdad es que me sentí bien, muy tranquilo”, recuerda el guardavallas. “Los compañeros me lo pusieron muy fácil, sentía que confiaban en mí. Salí con muchas ganas de disfrutar y salió todo redondo, porque no solo ganamos, que era lo más importante, sino que además dejamos la puerta a cero. Ése es un premio de todos, porque si por algo se caracteriza este equipo es porque defiende del primero al último”.

Alberto Varo, que confiesa que el fuerte viento supuso un hándicap en esta primera aparición en el Municipal, no establece una relación entre su desembarco en el once y la llegada de Alberto Monteagudo (con el que ya coincidió en el Lugo) al banquillo. “No sabría decir qué relación tiene, ésa es una pregunta a la que debe contestar él”.

“Yo he hecho lo mismo desde el primer día, entrenar al máximo, pero por una circunstancia o por otra, porque el que estaba jugando lo hacía bien, el entrenador consideró que yo no tenía que jugar pero aunque cada uno tratamos de dar nuestra mejor versión es a ellos a quien le corresponde tomar esas decisiones”, explica. “Esta semana es verdad que con la llegada de Monteagudo me ha tocado jugar, pero eso no significa nada, hay que seguir trabajando para que siga confiando en mí”.

El arquero catalán explica que tras el debut recibió muchos mensajes de felicitación “incluso de compañeros con los que hacía tiempo que no hablaba” pero “con diferencia” los que más ilusión le hicieron fueron los de su familia y amigos más cercanos. “Ellos son los que están siempre ahí, en las buenas y en las malas y se agradece poder compartir con ellos este momento. Fue un día bonito”

A pesar de que apenas lleva dos meses en el vestuario, Varo explica que “los aficionados” ya han “hecho saber” a la plantilla “lo que significa” el partido de la próxima jornada con el eterno rival. “Estamos avisados y vamos a ir al campo del Algeciras a ganar, que además nos permitirían incluso mirar hacia arriba”.

“¿Si jugaré? Desde el primer día que llegué mi objetivo era entrenar cada día para poder hacerlo; ya ha sucedido y voy a seguir trabajando al máximo para que el entrenador crea que soy el más idóneo para jugar ese partido”, finaliza.

"Lo importante no es quiénes jugaremos y quiénes no, lo importante es que le demos otra alegría a nuestra afición, que es para la que jugamos", finaliza.