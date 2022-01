"Vengo a la Balona a jugar, para ver partidos sentado me hubiese quedado en casa"

“Para ver partidos sentado desde el banquillo me hubiese quedado en casa, que se está más cómodo”. Ésa es el compromiso (o la advertencia, según se prefiera) de Alberto Varo, el nuevo guardameta de la Real Balompédica Linense, que después de apenas una semana de entrenamientos ya se siente uno más en la caseta. El cancerbero, con pasado en Segunda tanto en el Barcelona B como en el Lugo, asegura estar en condiciones de alinearse el próximo domingo en Sevilla si fuese preciso.

“La verdad es que incorporarse a la Balona ha sido muy fácil, estoy muy a gusto, hay un vestuario espectacular”, recalca el guardarredes -al que por cierto no se le nota en absoluto su acento catalán- nada más comenzar la conversación.

Alberto Varo se desvinculó del Lugo al final de la temporada pasada, pero eso no quiere decir que se haya mantenido en el dique seco. Su relación personal con los miembros del cuerpo técnico le ha permitido entrenarse a diario con el Valls de la Regional catalana, en el que además llevaba a cabo un trabajo de especial exigencia en su caso. “Me abrieron las puertas, solo puedo tener palabras de agradecimiento para ellos. Por eso puedo decir que no he dejado de entrenarme”.

“Lo que pasa es que entrenar está muy bien, pero lo que quiere uno es jugar y estar toda la semana con ese gusanillo del partido y eso es lo que busco ahora en La Línea”, desliza.

“Cuando la Balona se dirigió a mí me explicó cuál es la situación y la confianza de que goza Nacho Miras, pero yo vengo a sumar y a competir el puesto. Venimos a jugar, no a estar sentados”, repite. “Al final el mayor beneficiado es el equipo, porque si hay tres porteros con nivel y compitiendo, eso revierte en el nivel del grupo”.

Preguntando si aun desde esa perspectiva asume que a corto plazo no se antoja fácil que pueda desbancar de la titularidad a Nacho Miras responde: “Esa es una opción, pero yo voy a trabajar cada día para darle la vuelta a esa situación. Yo lo que quiero es jugar”.

“El míster por supuesto que me ha explicado la situación,[dice en referencia a Antonio Ruiz Romerito] pero también me ha recalcado que aquí venimos todos a sumar y me ha animado a competir desde el primer día para optar a la titularidad... aunque eso ya lo traía yo”, desvela.

“Me siento en disposición de jugar pero ya. Hay que tener en cuenta que la situación de un jugador de campo y de un portero son diferentes, porque igual nosotros no necesitamos el mismo fondo físico y las acciones de portero las he estado haciendo a diario y si no para eso está Miguel Vega [el preparador de porteros] que como es su obligación aprieta y mucho”, comenta el guardavallas tarraconense.

“Si acaso me faltara adaptarme al equipo, a los compañeros, pero ese trámite se supera rápido y yo vengo a competir”, repite una y otra vez.

“Por lo pronto tengo la suerte de haberme encontrado un vestuario espectacular, en el que todo el mundo me ha recibido muy bien”, explica Alberto Varo. “El segundo día ya parecía que llevaba un mes entrenándome”.

“Además se palpa que este es un equipo muy competitivo”, alaba. “En cualquier rondito, cualquier partidito corto se ve una competitividad... que al final es lo que te da la opción de ganar partidos, saber competir, porque si no sabes hacerlo, estás muerto”.

“Yo desde que supe que la Balompédica se interesaba por mí empecé a ver partidos y a pesar de que el nivel de la Primera RFEF es muy alto veo una Balona que compite siempre y que es capaz de hacer muy buenas cosas”, finaliza.