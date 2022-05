Joao Pedro: "Estoy seguro de haber acertado al fichar por la Balona"

Educado y con toda la pinta de tener la cabeza muy bien amueblada. Ambicioso, pero consciente de donde llega y del camino que tiene delante de sí. Así se presentas João Pedro Costa Contreiras [Joao Pedro], el futbolista que deslumbró incluso a algunos inquilinos del vestuario de la Real Balompédica antes de que el pasado domingo este periódico desvelase que el club había dado el visto bueno a su contratación de cara a la próxima campaña, en la que volverá a militar en Primera RFEF. “Un extremo de los de antes”, aseguran quienes han tenido que competir con él en los entrenamientos. El primer atractivo de la Balona 2022-23 tiene claro que reúne condiciones para triunfar aunque, sin necesidad de ser cuestionado al respecto, puntualiza: “Pero también me gusta competir, para triunfar hay que trabajar”.

João Pedro Costa Contreiras nació en Río de Janeiro el 20 de abril del 2000, de manera que la campaña próxima continuará disfrutando de la condición de sub-23. Mide 170 centímetros y en competición ronda los 69 kilos.

Formado en la cantera del Vasco de Gama llegó a formar parte de sus equipos sub-17 y sub-20 y a participar en ocho partidos con el primer filial en el Brasileirão Serie B, la segunda división del fútbol brasileño. Se desvinculó de la entidad en enero por su deseo de probar suerte en España.

Desde que se incorporó a los entrenamientos de la primera plantilla de la Balona ha dejado pinceladas. De hecho, apenas 48 horas después de su primer día de trabajo ya hubo quien advirtió que lo mejor era cerrar su fichaje cuanto antes cuanto antes para evitar que se escapase una contratación que, si no se ve afectado por la saudade que ha torpedeado la carrera de tantos jugadores de su país, se antoja muy jugosa.

De vuelta a Río de Janeiro, donde ya gestiona la documentación necesaria para poder estar con sus compañeros lo antes posible la próxima pretemporada. Y es que está ante lo que define como “un sueño”: jugar en Europa.

“La Balona supone para mí una gran oportunidad, es la puerta de entrada al mercado europeo, donde siempre ha sido mi sueño jugar”, expresa.

“Estoy seguro de que he elegido bien”, recalca. “Me sorprendió la acogida y el cariño que recibí desde el primer día por parte de la gente del club y de los jugadores, ha sido lo primero que le he comentado a los míos al regresar”.

“Además tendrá la oportunidad de vivir en La Línea, que es una ciudad preciosa, con una afición muy leal y apasionada como quedó demostrado el sábado”, abunda en referencia al duelo con el Andorra en el que los albinegros se garantizaron la permanencia.

En el apartado deportivo Joao Pedro es, básicamente, un banda ofensivo, pero en los entrenamientos en los que ha participado también ha demostrado su capacidad para ubicarse de lateral zurdo. “Me considero un jugador creativo y habilidoso. Creo que puedo aportar mucho al equipo y voy con muchísimas ganar de hacerlo. Pero no basta con eso, me gusta mucho competir, así que no faltará lucha en el campo, eso lo puedo garantizar”.

Como cualquier chaval de su edad que se decide a dar el salto de un continente a otro, su ambición, tan sana como legítima, es enorme: “Mis objetivos como jugador son crecer cada día y llegar al máximo nivel del fútbol español, a Primera división”.

"Trabajaré duro para que la temporada que viene lleguemos al play-off"

“Pero que nadie se confunda, sé que eso no se consigue de un día para otro y lo primero es demostrarlo todo en la Balona”, puntualiza de inmediato. “Trabajaré duro en La Línea para demostrar mi potencial, que tengo las condiciones para hacerlo y ya luego si tienen que llegar, llegarán las oportunidades”.

“Lo que cuenta ahora es el día de hoy y me siento muy feliz de haber firmado en la Balona”, dice el extremo carioca, que se confiesa un admirador “desde niño” de Leo Messi.

“Después de todo el tiempo que he pasado allí tengo muchísimas ganas de poder jugar en nuestro estadio, que además me han contado que lo van a poner muy bonito”, comenta. “Vi algunos partidos allí y la energía que se transmite es increíble”.

“Hicimos [se refiere a la Balona en primera persona] una competencia muy bonita y también muy difícil también”, finaliza. “Ahora lo que quiero es ayudar a que la temporada que viene lleguemos al play-off. El equipo es muy trabajador y la afición muy apasionada. ¡Nos lo merecemos!”