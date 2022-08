Javi Méndez, de niño a goleador

Javi Méndez se hace mayor. La perla de la cantera de la Real Balompédica Linense, el club que le acogió con 14 años para acompañar su andadura hasta la madurez, ya ha anotado el primer tanto con los albinegros. El sábado su diana sirvió para que los albinegros lograsen el triunfo sobre el Linares en el trofeo de la Asociación de Clubes de la Tercera Categoría Nacional. Una anécdota al tratarse de un amistoso, pero no tanto si el propio protagonista se compromete a que “solo es el primero”.

Javi Méndez toma carrerilla. El exzabalista, que luce más cuando juega por dentro que en los costados, descolla entre los canteranos. Fue el único jugador de campo entre los chavales que Alberto Monteagudo reclutó para el torneo en San Sebastián de los Reyes. Aunque es aún extremadamente joven, su fútbol llevó a la directiva de Raffaele Pandalone a blindarle hasta 2026.

El físico del atacante ya ha evolucionado de niño a adulto y aunque la estadística solo le reconoce dos partidos con el primer equipo (uno contra el Córdoba en Segunda B con apenas 15 años y 9 meses y otro con el Andorra en Primera RFEF) en el vestuario se extiende la sensación de que es uno más. Eso sí, uno más que aún está inmerso en el periodo de formación y que, además, es muy consciente de ello.

El futbolista, natural de La Línea, asegura que resultó “muy bonito” estrenar su cuenta goleadora con la Balompédica. “Tiene algo de especial... aunque estoy convencido de que podré celebrar muchos más”, apostilla.

“No llevaba ni un minuto en el campo”, recuerda. “Presioné [se refiere al defensa] porque era mi marca y cuando vi que fallaba el portero... tuve suerte y pude aprovecharme”.

“He recibido muchas felicitaciones, me ha sorprendido”, reconoce con la inocencia propia de su edad. “Fue debutar y darle la victoria al equipo, hay muchos motivos para estar contento”.

Javi Méndez, que tanto en el juvenil como en el filial de la Segunda Andaluza senior se desenvuelve como extremo, tiene bastante relación con el gol. “Se puede decir que sí, algunos meto”, dice al respecto, casi como si le avengonzara.

“La verdad es que Alberto Monteagudo me ayuda mucho”, dice en referencia al entrenador, que es uno de sus principales valedores desde que llegó a La Línea. “Me da muchos consejos, habla conmigo, me corrige y eso es muy bueno, porque como es lógico yo no veo lo que hago mal. Tengo muchos motivos para estarle agradecido”.

“Tanto él como los compañeros me felicitaron por el gol y eso te hace sentirte apoyado”, desliza. “Tengo mucha suerte de estar en este vestuario”.

Javi Méndez se siente “capacitado” para que la campaña que se inicia el próximo sábado pueda “jugar muchos más partidos” que en las dos andaduras precedentes, en las que su alineación fue meramente testimonial.

“Aunque he echado un poquito más de cuerpo, sé que me falta físicamente y por eso estoy trabajando en el gimnasio, pero yo creo que puedo competir y disfrutar de alguna oportunidad”. El reto no es fácil, pero el extremo cuenta con el respaldo de toda una afición que está deseando que sean más los jugadores de La Línea que entren en las convocatorias.