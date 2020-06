Javi Méndez: el futuro de la Balona se hace presente

La Real Balompédica Linense ha identificado a la perla de su cantera. Una condición con la que tendrá que acostumbrarse a convivir un chavalín de 14 años, Javi Méndez, al que el club ha invitado a entrenarse con la primera plantilla durante la pretemporada. “Cuando me lo dijeron no me lo creía, parece que es un sueño”, afirma este cadete del Atlético Zabal, cuya velocidad, velocidad y regate han cautivado a los técnicos.

La Balompédica ha reservado una plaza para un cadete de segundo año, Javi Méndez, en los entrenamientos durante la próxima pretemporada a las órdenes de Antonio Calderón. Ya se verá más tarde si este futbolista lleno de desparpajo, que encara y regatea con facilidad, puede jugar a corto plazo en Segunda B. Se antoja complicado. Pero lo que queda claro con esta decisión es que la Balona y por antonomasia su filial, el Atlético Zabal, le han señalado. No se trata de un futbolista cualquiera.

Desde que Gabriel Navarro Baby quiso citar a Olmo González (hoy jugador del Europa de la National League de Gibraltar) para un partido de competición y la Federación no se lo permitió un jugador cadete no era noticia en la Balona. Javi Méndez lo es desde que este martes la centenaria entidad de La Línea anunció que formaría parte de los entrenamientos de la primera plantilla. Por cierto, Olmo acabó, años más tarde, por convertirse en un pilar de los albinegros.

El futbolista, que este mes de julio cumple 15 años y cursa Segundo de la ESO en el Instituto Menéndez Tolosa, llegó con nueve al Atlético Zabal procedente del Balón Linense. En la entidad zabalista, que no es solo el filial de la Balona sino la cuna de grandes futbolistas, ha desarrollado toda su trayectoria hasta ahora. En la recién finalizada campaña se ha proclamado -junto a sus compañeros como es obvio- campeón de la competición local y las medidas tomadas por la Andaluza como consecuencia de la crisis del coronavirus han dejado a los suyos fuera del ascenso.

Es más un asistente que un goleador

De esa última campaña se ha perdido una parte importante. El pasado verano, en un campus en el que intentaba mejorar su calidad individual, sufrió una gravísima lesión ósea. Sus ganas de volver a jugar le permitieron recortar los plazos. Y en diciembre ya estaba guiando el caudal ofensivo de su escuadra.

Javi Méndez se desenvuelve casi siempre ejerciendo de mediapunta, pero cuando hace falta cae a banda –es diestro- e incluso oficia de referente ofensivo. Bien es verdad que lo suyo es más la asistencia que el gol.

El jugador se reconoce “muy agradecido” al Atlético Zabal. “Ha sido el club que me ha permitido llegar hasta aquí, me está enseñando a ser futbolista”, insiste.

El delantero confiesa que aún no ha terminado de asimilar la noticia de que será uno más en la pretemporada albinegra. “Parece un sueño. Es que tengo todavía catorce años y voy a entrenar con un equipo profesional”.

“De verdad que cuando me lo dijeron no me lo creía, pero ahora lo estoy disfrutando, estoy muy contento y solo pienso en hacer méritos para entrenar mucho tiempo con ellos y, algún día, poder debutar”, apostilla.