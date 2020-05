Escobar, Olmo y Liam, mejor entrenador, defensa y medio en Gibraltar

El cordobés Rafa Escobar (ex de Balona y UD Los Barrios), el linense Olmo González (ex de la Balona) y el gibraltareño Liam Walker (ex de Balona, Unión y CD San Roque), todos ellos del Europa FC, han sido designados como mejor entrenador, defensa y centrocampista de la temporada en la National League del Peñón, premios concedidos por el acreditado portal Football Gibraltar, que realiza un exhaustivo seguimiento de las competiciones locales.

Además de los tres trofeos ya mencionados también han sido galardonados el meta Dayle Coleing (Europa FC) y del delantero Juanfri Garcia Pena (St. Joseph’s), quien arrancó in extremis el premio al tarifeño Juan Pedro Rico Juampe (ex Algeciras, Balona y Unión), quien finalizó segundo entre los atacantes, por delante de otro exbalono, Kike Gómez (Lincoln), quien completa el podio.

En el capítulo de entrenadores la propia web reconoce que a pesar de que existían otros candidatos la decisión de que sea Rafa Escobar el elegido es “una elección bastante directa”. El segundo puesto en el escalafón ha sido para Raúl Procopio (St Joseph's FC), quien ya ganó este mismo galardón en años precedentes.

De hecho durante la temporada el Europa ha disputado 20 partidos en las competiciones domésticas –amén de una brillante participación en la previa de la Europa League- en los que sumó 19 triunfos y concedió un empate, sin conocer la derrota.

“Rafael Escobar ha guiado a su equipo a estar invicto en el Victoria Stadium durante más de 12 meses”, recuerda Football Gibraltar.

“Obtener lo mejor del lado atacante de su equipo, al tiempo que garantiza un fuerte aspecto defensivo, ha hecho que Europa sea muy difícil de vencer, y hay que darle crédito al entrenador por hacerlo”, detalla. “Escobar llegó con una buena reputación después de haber manejado tanto a Balona como a Los Barrios en España, y hasta ahora la ha mantenido con fuerza”.

Con respecto a Olmo González, explica que “ejecutó su trabajo defensivo con facilidad en en quince de los diecisiete partidos de Europa de la liga. Su experiencia es vital en este equipo y Escobar esperará mantenerlo por otro año”.

Entre los competidores por este título se encontraba, Ezequiel Rojas (St Joseph’s), quien en su trayectoria defendió los colores de Balona, San Roque y UD Los Barrios.

Por último, explica en referencia Liam Walker escribe: “Ha liderado con el ejemplo esta temporada a su equipo, capitaneando a los líderes de la liga y anotando 21 goles”.

El Europa FC, el equipo más laureado en los apartados individuales, representará la próxima temporada a la Federación de Gibraltar en la fase previa de la Champions League, aunque la GFA determinó cancelar la competición y no otorgarle el título de campeón.