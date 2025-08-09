Los rincones gastronómicos de Tarifa que enamoran a Tomás Páramo

Tarifa no solo es viento, playas infinitas y encanto costero. Para Tomás Páramo, influencer madrileño que cada año pasa unos días en la localidad junto a su mujer, María García de Jaime, y sus tres hijos —Tomás, Catalina y Federico—, es también un destino gastronómico que invita a repetir. Desde hace años, comparte en su cuenta de Instagram un destacado con sus lugares impresicindibles en Tarifa. Hoy traemos su selección gastronómica que, según él, no se pueden pasar por alto.

En Posada la Sacristía, un pequeño hotel con encanto, Páramo ha dejado claro en sus redes que sus “desayunos [son] 10”. Aunque algunos visitantes destacan la calidad de la cafetería, no todos coinciden en la atención del servicio.

El Calao es, para el influencer, una parada obligatoria: “No os podéis ir de Tarifa sin pasar por aquí”, afirma. Autenticidad marinera con platos como boquerones o calamar, sin artificios y con mucho sabor local.

En el Bar Mesón La Garrocha de Tarifa, el atún es el protagonista, pero tampoco defraudan los guisos de Montse o los quesos artesanos andaluces.

El Hurricane, restaurante del hotel homónimo, es para él “parada obligatoria y acierto siempre”. Sus productos ecológicos y de kilómetro cero se disfrutan con unas vistas inigualables.

'Story' de Tomás Páramo sobre El Tesoro. / E.S.

Entre Bolonia y Valdevaqueros, Páramo señala El Tesoro como un lugar perfecto para disfrutar en un entorno privilegiado. Aquí, carnes y pescados se sirven con mimo y rodeados de naturaleza.

Si lo que apetece es comida italiana, sus halagos van para Pachamama: pizzas al horno de leña hechas por maestros italianos son una delicia, que en su caso, disfrutó en casa. Imperdibles sus hamburguesas, un clásico del local.

En Tangana, un chiringuito con espíritu surfero, la propuesta son ensaladas, bowls, cafés o poke. El único consejo: llegar pronto, ya que no admiten reservas.

El Mirlo le inspira un sentimiento especial: “Vuelta a casa”. Advierte incluso: “Os recomiendo quitar datos porque se conecta el móvil con Marruecos”. Allí se disfruta de desayunos con tostas andaluzas, gazpacho, salpicón y, por supuesto, atún, todo con vistas al mar y bajo sombrillas blancas de croché.

'Story' de Tomás Páramo sobre El Mirlo. / E.S.

En Pastelito the French Bakery, Páramo comenzó a aficionarse al matchá. Nosotros recomendamos el cinamon roll y bebidas como el iced berry matcha. También hay opciones saladas como sándwiches.

Por último, en El Chozo, aunque él aconseja ir a desayunar, por aquí os sugerimos un plan más: ver la puesta de sol con una bebida y unas patatas bravas.

Con estas recomendaciones, Tomás Páramo traza una ruta que combina tradición, sabor y rincones con alma, perfecta para descubrir la Tarifa más auténtica.