Tarifa entre dos panes: ¿Pachamama o Casa Explora?

En Tarifa, no todo es surf, playas o atún. En este paraíso entre playas, hay dos paradas obligatorias si lo tuyo es disfrutar de una buena hamburguesa. Pachamama y Casa Explora se han ganado su lugar en el mapa gastronómico tarifeño. Y aunque los visitantes parecen decantarse por la experiencia de Pachamama y los locales prefieren la autenticidad de Casa Explora —o eso nos ha llegado a redacción—, aquí no hay rivalidad, sino dos formas distintas de celebrar el sabor.

Pachamama: una parrilla con vistas a Los Lances

A pocos pasos de la playa de Los Lances, Pachamama se presenta como un oasis de sabor al aire libre. Su cocina, ubicada en pleno jardín, se deja ver sin tapujos. Su parrilla de carbón es protagonista absoluta, responsable del inconfundible sabor a brasa de sus hamburguesas. Pero no acaba ahí: un horno de leña a 400º escupe pizzas artesanas al ritmo de manos italianas expertas, y un bar de cócteles remata la experiencia.

En su carta, el Black Angus es el rey: doce hamburguesas en pan brioche acompañadas de patatas caseras y ensalada fresca. Clásicos como la “Pachamama” o la “Bacon Jam” conviven con apuestas más creativas como la “Apple Sweet” (con manzana asada y queso de cabra) o la “Trufada”. También hay sitio para opciones vegana y vegetariana, con panes sin gluten y recetas basadas en verduras y legumbres. Todo con precios entre los 14 y los 17 euros, en un entorno cuidado al detalle donde cada visita promete convertirse en ritual.

Sus hamburguesas:

Pachamama : pan brioche, 200 gramos de burger de Black Angus 100%, queso Cheddar, bacon y salsa Pachamama.

: pan brioche, 200 gramos de burger de Black Angus 100%, queso Cheddar, bacon y salsa Pachamama. Crispy & Smokey : pan brioche, 200 gramos de burger de Black Angus 100%, bacon, queso Edam, cebolla crujiente, salsa de miel y mostaza.

: pan brioche, 200 gramos de burger de Black Angus 100%, bacon, queso Edam, cebolla crujiente, salsa de miel y mostaza. Bacon Jam : pan brioche, 200 gramos de burger de Black Angus 100%, queso Cheddar, lechuga, mermelada de bacon y mayonesa ahumada.

: pan brioche, 200 gramos de burger de Black Angus 100%, queso Cheddar, lechuga, mermelada de bacon y mayonesa ahumada. Trufada : pan brioche, 200 gramos de burger de Black Angus 100%, queso Parmesano, rúcula, cebolla crujiente, salsa de trufa blanca.

: pan brioche, 200 gramos de burger de Black Angus 100%, queso Parmesano, rúcula, cebolla crujiente, salsa de trufa blanca. Clásica : pan brioche, 200 gramos de burger de Black Angus 100%, queso Cheddar, bacon, lechuga, tomate, cebolla y salsa Pachamama.

: pan brioche, 200 gramos de burger de Black Angus 100%, queso Cheddar, bacon, lechuga, tomate, cebolla y salsa Pachamama. Llorona : pan brioche, 200 gramos de burger de Black Angus 100%, queso Cheddar, bacon y salsa picante de Habaneros.

: pan brioche, 200 gramos de burger de Black Angus 100%, queso Cheddar, bacon y salsa picante de Habaneros. El dorado : pan brioche, crujiente filete de pollo empanado, lechuga, salsa Cheddar y salsa Pachamama.

: pan brioche, crujiente filete de pollo empanado, lechuga, salsa Cheddar y salsa Pachamama. Buddha Burguer : pan brioche, hamburguesa de verduras, lechuga, tomate, cebolla, salsa Pachamama vegana y si quieres puedes añadirle Cheddar.

: pan brioche, hamburguesa de verduras, lechuga, tomate, cebolla, salsa Pachamama vegana y si quieres puedes añadirle Cheddar. Blox Burger : pan sin gluten, hamburguesa de verduras frescas y legumbres, guacamole, lechuga, tomate, cebolla y salsa Pachamama vegana.

: pan sin gluten, hamburguesa de verduras frescas y legumbres, guacamole, lechuga, tomate, cebolla y salsa Pachamama vegana. H. Mexicana : pan brioche, 200 gramos de hamburguesa de Black Angus 100%, salsa chipotle, cebolla encurtida, guacamole y Cheddar.

: pan brioche, 200 gramos de hamburguesa de Black Angus 100%, salsa chipotle, cebolla encurtida, guacamole y Cheddar. Apple sweet : pan brioche, 200 gramos de burger de Black Angus 100%, bacon, queso de cabra, mermelada de tomate y manzana asada.

: pan brioche, 200 gramos de burger de Black Angus 100%, bacon, queso de cabra, mermelada de tomate y manzana asada. Spicy chicken: pan brioche, pollo crispy picante, mayonesa de kimchee, Cheddar, bacon y lechuga.

Casa Explora: alma aventurera en Valdevaqueros

También junto a la playa, esta vez de Valdevaqueros, Casa Explora hace honor a su nombre. Aquí, la comida es parte de una filosofía de vida: buena materia prima, cocinada en casa y con el mínimo impacto medioambiental. El proyecto de tres amigos —David, Chanquete y Marcos— ha devuelto a la vida un local mítico, y lo ha hecho con una carta que combina desayunos, brunch, pizzas y carnes, sin olvidar su sólida propuesta burger.

Son siete las hamburguesas que componen su menú, todas con pan brioche, carne de vaca vieja local y un punto de creatividad bien medido. Desde la smash americana con cheddar fundido y cebolla crujiente, hasta la pulled pork cocinada al Bourbon con salsa chipotle y crema de queso payoyo. También aquí hay una opción vegetal, a base de berenjena, soja y nueces, con alioli suave de ajo asado. Las patatas fritas pueden cambiarse por batata por un euro más, y los precios oscilan entre los 11 y 15 euros. Sencillez bien ejecutada y con sabor a tierra tarifeña.

Burger ternera smash americana 200 gramos vaca vieja : pan brioche con 2 smash beef 100 grados con cheddar, rúcula, tomate, bacon, salsa barbacoa casera y cebolla crujiente.

: pan brioche con 2 smash beef 100 grados con cheddar, rúcula, tomate, bacon, salsa barbacoa casera y cebolla crujiente. Burger Casa Explora 120 gramos vaca vieja : pan brioche, salsa secreta Explora, 2 patties smash de vaca vieja 60 gramos doble queso, tomate y bacon.

: pan brioche, salsa secreta Explora, 2 patties smash de vaca vieja 60 gramos doble queso, tomate y bacon. Burger ternera smash mexicana 200 gramos vaca vieja : pan brioche con 2 terneras de vaca vieja smash 100 gramos cada una con salsa cheddar, jalapeños, cebolla encurtida y guacamole.

: pan brioche con 2 terneras de vaca vieja smash 100 gramos cada una con salsa cheddar, jalapeños, cebolla encurtida y guacamole. Burger campera 200 gramos vaca vieja : hecha a la parrilla, con pan brioche, salsa campera, queso cheddar y payoyo, rúcula, tomate y cebolla caramelizada con vino de Cádiz.

: hecha a la parrilla, con pan brioche, salsa campera, queso cheddar y payoyo, rúcula, tomate y cebolla caramelizada con vino de Cádiz. La trufada burger con 200 gramos de vaca vieja : pan brioche con 200 gramos de vaca vieja, doble queso cheddar, mezclum de coles, bacon y salsa trufada.

: pan brioche con 200 gramos de vaca vieja, doble queso cheddar, mezclum de coles, bacon y salsa trufada. Burger pulled pork con 160 gramos pulled : pan brioche, 160 gramos de cerdo desmigado cocinado con Bourbon, salsa chipotle, crema de queso paoyoyo y mezclum de coles.

: pan brioche, 160 gramos de cerdo desmigado cocinado con Bourbon, salsa chipotle, crema de queso paoyoyo y mezclum de coles. Burger vegetal de la Vio: pan brioche con hamburguesa de berenjena, soja texturizada y nueces. Con alioli suave de ajo asado y albahaca, rúcula, tomate y cebolla caramelizada.

¿Y tú, de cuál eres?

No hay una mejor que otra. Hay una para cada momento, para cada plan, para cada gusto. En Tarifa, donde la comida también se convierte en experiencia, la mejor elección es probar ambas. Porque si algo está claro es que entre Los Lances y Valdevaqueros, lo difícil no es encontrar una buena hamburguesa, sino no repetir cada día.