Rescatado en el Estrecho un hombre que flotaba con un chaleco salvavidas

Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo en el Estrecho de Gibraltar a un hombre de origen magrebí que flotaba con un chaleco salvavidas en aguas próximas a Algeciras.

El primer aviso llegó a las 10:15 al centro de coordinación de Tarifa por parte del buque portacontenedores Maersk Gateshead, que navegaba por la zona y alertó de la presencia de una persona en el mar a unas cinco millas al sur de Punta Carnero. Minutos después, otros barcos que transitaban por el Estrecho confirmaron la misma alerta.

De inmediato, Salvamento movilizó a la embarcación Salvamar Denébola, que se dirigió al punto señalado y localizó al varón. A las 11:03 la tripulación informó de que había efectuado el rescate y que el hombre se encontraba en aparente buen estado de salud.

El rescatado fue trasladado al Puerto de Algeciras, donde recibió asistencia sociosanitaria y quedó bajo custodia de las fuerzas de seguridad, que han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias que lo llevaron a encontrarse en el agua en medio del Estrecho.