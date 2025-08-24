Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 25 al 31 de agosto

El Campo de Gibraltar afronta la última semana de agosto, del 25 al 31, con planes para todos los gustos. La agenda se irá actualizando con nuevas actividades a lo largo de los próximos días, para que le vayas echando un vistazo.

Lunes 25 de octubre

12:00 — Sala Cajasur, Algeciras: inauguración de la exposición El Mundo de ARA , de Feli Muñoz. La muestra podrá visitarse hasta el 19 de noviembre.

— Sala Cajasur, Algeciras: inauguración de la , de Feli Muñoz. La muestra podrá visitarse hasta el 19 de noviembre. 19:00 — Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar.

— Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar. 20:00 — Avenida Capitán Ontañón, Algeciras: I Mercadillo Friki de Algeciras.

Martes 26 de octubre

19:00 — Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar.

— Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar. 23:00 — Botanic, Algeciras: Noches de comedia con Toni Rodríguez.

Miércoles 27 de octubre

19:00 — Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar.

— Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar. 22:00 — Boxes de Alcultura, Algeciras: Jazz al relente con Miguel de Gemma Quintet.

— Boxes de Alcultura, Algeciras: con Miguel de Gemma Quintet. 22:00 — Playa de Getares, Algeciras: Cine de Verano: Pico de Oro y sus amigos.

Jueves 28 de octubre

19:00 — Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar.

— Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar. 22:00 — Boxes de Alcultura, Algeciras: ciclo Alcultura Cinema con la proyección de El 47, de Marcel Barrena.

Viernes 29 de octubre

10:30 — Playa de Santa Bárbara, La Línea: jornada de avistamiento de cetáceos gratuita para niños de hasta 14 años. Inscripción previa en ecolocaliza.com.

— Playa de Santa Bárbara, La Línea: jornada de gratuita para niños de hasta 14 años. Inscripción previa en ecolocaliza.com. 19:00 — Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar.

— Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar. 19:00 — Plaza Picasso, Algeciras: Convivencia La Casita de Las Palomas: pasacalles, hinchables y música en vivo.

— Plaza Picasso, Algeciras: Convivencia La Casita de Las Palomas: pasacalles, hinchables y música en vivo. 22:00 — Plaza del Mar, Palmones (Los Barrios): espectáculo Si brillas, cantas.

— Plaza del Mar, Palmones (Los Barrios): espectáculo Si brillas, cantas. 22:00 — Plaza San Juan, Los Cortijillos (Los Barrios): espectáculo de humor.

— Plaza San Juan, Los Cortijillos (Los Barrios): espectáculo de humor. 22:00 — Los Cañones, San Roque: Noche Blanca. Conciertos de Calle Pureza (22:00), La Banda del Pelícano (23:30) y Los Mickis (01:00). Además, cuentacuentos en el callejón de la Parroquia a las 23:00 y otras actividades paralelas.

Sábado 30 de octubre

11:00 — Baelo Claudia, Tarifa: visita guiada de otoño. Requiere reserva previa en visitasbaelo2025@gmail.com .

— Baelo Claudia, Tarifa: visita guiada de otoño. Requiere reserva previa en . 12:00 — Plaza Picasso, Algeciras: Convivencia La Casita de Las Palomas: fiesta de la espuma y rampa deslizantes, callos y música en vivo.

— Plaza Picasso, Algeciras: Convivencia La Casita de Las Palomas: fiesta de la espuma y rampa deslizantes, callos y música en vivo. 19:00 — Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar.

— Victoria Stadium, Gibraltar: 22:00 — Polideportivo San Rafael, Los Barrios: cine de verano infantil.

— Polideportivo San Rafael, Los Barrios: cine de verano infantil. 22:00 — Plaza San Juan, Los Cortijillos (Los Barrios): espectáculo Si brillas, cantas .

— Plaza San Juan, Los Cortijillos (Los Barrios): espectáculo . 22:30 — Plaza del Mar, Palmones (Los Barrios): concierto musical de Barberán.

— Plaza del Mar, Palmones (Los Barrios): concierto musical de Barberán. 22:00 — Los Cañones, San Roque: Noche Blanca. Conciertos de La Mala Hora (22:00), Los Lunes no Hay Pescao (23:30) y Compás Flamenco (01:00), junto a otras actividades.

Domingo 31 de octubre