Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 25 al 31 de agosto
La última semana de agosto viene cargada de planes: exposiciones, shows, feria, Noche Blanca y mucho más
El Campo de Gibraltar afronta la última semana de agosto, del 25 al 31, con planes para todos los gustos. La agenda se irá actualizando con nuevas actividades a lo largo de los próximos días, para que le vayas echando un vistazo.
Lunes 25 de octubre
- 12:00 — Sala Cajasur, Algeciras: inauguración de la exposición El Mundo de ARA, de Feli Muñoz. La muestra podrá visitarse hasta el 19 de noviembre.
- 19:00 — Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar.
- 20:00 — Avenida Capitán Ontañón, Algeciras: I Mercadillo Friki de Algeciras.
Martes 26 de octubre
- 19:00 — Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar.
- 23:00 — Botanic, Algeciras: Noches de comedia con Toni Rodríguez.
Miércoles 27 de octubre
- 19:00 — Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar.
- 22:00 — Boxes de Alcultura, Algeciras: Jazz al relente con Miguel de Gemma Quintet.
- 22:00 — Playa de Getares, Algeciras: Cine de Verano: Pico de Oro y sus amigos.
Jueves 28 de octubre
- 19:00 — Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar.
- 22:00 — Boxes de Alcultura, Algeciras: ciclo Alcultura Cinema con la proyección de El 47, de Marcel Barrena.
Viernes 29 de octubre
- 10:30 — Playa de Santa Bárbara, La Línea: jornada de avistamiento de cetáceos gratuita para niños de hasta 14 años. Inscripción previa en ecolocaliza.com.
- 19:00 — Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar.
- 19:00 — Plaza Picasso, Algeciras: Convivencia La Casita de Las Palomas: pasacalles, hinchables y música en vivo.
- 22:00 — Plaza del Mar, Palmones (Los Barrios): espectáculo Si brillas, cantas.
- 22:00 — Plaza San Juan, Los Cortijillos (Los Barrios): espectáculo de humor.
- 22:00 — Los Cañones, San Roque: Noche Blanca. Conciertos de Calle Pureza (22:00), La Banda del Pelícano (23:30) y Los Mickis (01:00). Además, cuentacuentos en el callejón de la Parroquia a las 23:00 y otras actividades paralelas.
Sábado 30 de octubre
- 11:00 — Baelo Claudia, Tarifa: visita guiada de otoño. Requiere reserva previa en visitasbaelo2025@gmail.com.
- 12:00 — Plaza Picasso, Algeciras: Convivencia La Casita de Las Palomas: fiesta de la espuma y rampa deslizantes, callos y música en vivo.
- 19:00 — Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar.
- 22:00 — Polideportivo San Rafael, Los Barrios: cine de verano infantil.
- 22:00 — Plaza San Juan, Los Cortijillos (Los Barrios): espectáculo Si brillas, cantas.
- 22:30 — Plaza del Mar, Palmones (Los Barrios): concierto musical de Barberán.
- 22:00 — Los Cañones, San Roque: Noche Blanca. Conciertos de La Mala Hora (22:00), Los Lunes no Hay Pescao (23:30) y Compás Flamenco (01:00), junto a otras actividades.
Domingo 31 de octubre
- 11:00 — Baelo Claudia, Tarifa: visita guiada. Reserva previa en visitasbaelo2025@gmail.com.
- 19:00 — Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar.
- Todo el día — Palmones (Los Barrios): mercado artesanal.
