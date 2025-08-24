Ocio
Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: 24 de agosto

Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 25 al 31 de agosto

La última semana de agosto viene cargada de planes: exposiciones, shows, feria, Noche Blanca y mucho más

Bahía Park y otros parques acuáticos para disfrutar del verano a remojo en el Campo de Gibraltar y la Costa del Sol

Noche Blanca en San Roque, 2024.
Noche Blanca en San Roque, 2024. / Andrés Carrasco
G.M.

Campo de Gibraltar, 24 de agosto 2025 - 21:00

El Campo de Gibraltar afronta la última semana de agosto, del 25 al 31, con planes para todos los gustos. La agenda se irá actualizando con nuevas actividades a lo largo de los próximos días, para que le vayas echando un vistazo.

Lunes 25 de octubre

  • 12:00 — Sala Cajasur, Algeciras: inauguración de la exposición El Mundo de ARA, de Feli Muñoz. La muestra podrá visitarse hasta el 19 de noviembre.
  • 19:00 — Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar.
  • 20:00 — Avenida Capitán Ontañón, Algeciras: I Mercadillo Friki de Algeciras.

Martes 26 de octubre

  • 19:00 — Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar.
  • 23:00 — Botanic, Algeciras: Noches de comedia con Toni Rodríguez.

Miércoles 27 de octubre

  • 19:00 — Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar.
  • 22:00 — Boxes de Alcultura, Algeciras: Jazz al relente con Miguel de Gemma Quintet.
  • 22:00 — Playa de Getares, Algeciras: Cine de Verano: Pico de Oro y sus amigos.

Jueves 28 de octubre

  • 19:00 — Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar.
  • 22:00 — Boxes de Alcultura, Algeciras: ciclo Alcultura Cinema con la proyección de El 47, de Marcel Barrena.

Viernes 29 de octubre

  • 10:30 — Playa de Santa Bárbara, La Línea: jornada de avistamiento de cetáceos gratuita para niños de hasta 14 años. Inscripción previa en ecolocaliza.com.
  • 19:00 — Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar.
  • 19:00 — Plaza Picasso, Algeciras: Convivencia La Casita de Las Palomas: pasacalles, hinchables y música en vivo.
  • 22:00 — Plaza del Mar, Palmones (Los Barrios): espectáculo Si brillas, cantas.
  • 22:00 — Plaza San Juan, Los Cortijillos (Los Barrios): espectáculo de humor.
  • 22:00 — Los Cañones, San Roque: Noche Blanca. Conciertos de Calle Pureza (22:00), La Banda del Pelícano (23:30) y Los Mickis (01:00). Además, cuentacuentos en el callejón de la Parroquia a las 23:00 y otras actividades paralelas.

Sábado 30 de octubre

  • 11:00 — Baelo Claudia, Tarifa: visita guiada de otoño. Requiere reserva previa en visitasbaelo2025@gmail.com.
  • 12:00 — Plaza Picasso, Algeciras: Convivencia La Casita de Las Palomas: fiesta de la espuma y rampa deslizantes, callos y música en vivo.
  • 19:00 — Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar.
  • 22:00 — Polideportivo San Rafael, Los Barrios: cine de verano infantil.
  • 22:00 — Plaza San Juan, Los Cortijillos (Los Barrios): espectáculo Si brillas, cantas.
  • 22:30 — Plaza del Mar, Palmones (Los Barrios): concierto musical de Barberán.
  • 22:00 — Los Cañones, San Roque: Noche Blanca. Conciertos de La Mala Hora (22:00), Los Lunes no Hay Pescao (23:30) y Compás Flamenco (01:00), junto a otras actividades.

Domingo 31 de octubre

  • 11:00 — Baelo Claudia, Tarifa: visita guiada. Reserva previa en visitasbaelo2025@gmail.com.
  • 19:00 — Victoria Stadium, Gibraltar: Feria de Gibraltar.
  • Todo el día — Palmones (Los Barrios): mercado artesanal.

También te puede interesar

Lo último

stats