Bahía Park y otros parques acuáticos para disfrutar del verano a remojo en el Campo de Gibraltar y la Costa del Sol

En pleno corazón de Algeciras, el parque acuático Bahía Park se convierte en el refugio perfecto para combatir el calor y vivir una jornada repleta de adrenalina y chapuzones. Con una amplia variedad de atracciones adaptadas a todas las edades, este recinto ofrece desde áreas infantiles hasta toboganes de vértigo para los más atrevidos.

Para los más pequeños, menores de 1,20 metros, existe una zona infantil con múltiples actividades acuáticas: toboganes, dinosaurios, mascotas flotantes y juegos interactivos. Además, un castillo acuático acoge a niños de hasta 1,40 metros, garantizando horas de diversión segura. Entre las atracciones estrella, destaca el Río Jurásico, que recorre aguas bravas custodiadas por dinosaurios, el tobogán de caída libre para quienes buscan emociones extremas y el Gran Niágara, ideal para deslizarse en grupo.

El acceso general cuesta 28,50 euros para la jornada completa y 22,50 euros en horario de tarde (a partir de las 15:30). La entrada junior, para menores de 1,40 metros, se sitúa en 20,50 euros todo el día y 17,50 euros por la tarde. Además, los visitantes pueden alquilar hamacas, flotadores y zonas VIP con mesas privadas desde 35 euros. La oferta gastronómica incluye restaurante con menús desde 12 euros, así como cafetería, granizados, helados y crepes. El parque abre todos los días de 11:30 a 19:30.

Y si las ganas de diversión acuática van más allá, fuera del Campo de Gibraltar existen otras opciones como Aqualand Torremolinos, con nuevos toboganes como el Namaka y el Huari desde 40 euros; Aquamijas, en Mijas Costa, con más de diez atracciones desde 32,50 euros la entrada general; o Fun Beach Park en Estepona, un circuito hinchable en plena playa de la Rada por unos 30 euros al día.