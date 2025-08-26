Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 25 al 31 de agosto

Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: martes 26 de agosto

Una jornada con propuestas para reír y seguir disfrutando del ambiente festivo

Toni Rodríguez.
Campo de Gibraltar, 26 de agosto 2025 - 04:01

El martes 26 de octubre llega al Campo de Gibraltar con un plan doble que combina la diversión de la feria de Gibraltar con una noche de humor en Algeciras.

Algeciras

Para los amantes de las risas, a las 23:00 el espacio Botanic en Algeciras presenta una nueva entrega de sus Noches de Comedia, esta vez con el humor inconfundible de Toni Rodríguez, conocido por su estilo cercano y andaluz que garantiza carcajadas.

Gibraltar

Desde las 19:00, el Victoria Stadium continúa siendo punto de encuentro para locales y visitantes con la Feria de Gibraltar. Atracciones, gastronomía y actuaciones mantienen viva la fiesta en el Peñón, ideal para quienes buscan pasar una tarde animada en familia o con amigos.

