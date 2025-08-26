Solo los ayuntamientos de Algeciras, La Línea, San Roque y Jimena rinden cuentas en plazo ante el Tribunal de Cuentas

Los ayuntamientos de Algeciras, La Línea, San Roque y Jimena fueron los únicos municipios del Campo de Gibraltar que presentaron en plazo sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas, según el último informe emitido por la entidad, aprobado por el pleno el 28 de julio de este año, que analiza el ejercicio de 2023 de todo el sector público local a nivel nacional. Los consistorios de Los Barrios, Castellar de la Frontera y Tesorillo, además de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, constan como entidades que remitieron la información entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio de 2025, es decir, fuera de plazo. Tarifa consta como el único gobierno local de la comarca que no presentó sus cuentas a órgano fiscalizador.

A nivel provincial los datos son demoledores: a fecha de 31 de diciembre de 2024, no había rendido cuentas el 76% de las entidades locales de Cádiz (incluida la Diputación de Cádiz).

Los datos a nivel andaluz para esas fechas sitúan a la comunidad autónoma como una de las comunidades donde sus entidades locales más incumplen la normativa: sólo 307 de las 859 existentes, el 36%, habían cumplido con sus obligaciones en tiempo. A mayo de 2025, aún quedaba un 49% de cuentas por entregarlas

El informe del Tribunal de Cuentas aclara en su desglose que las comunidades autónomas de Andalucía, Madrid y Castilla y León regulan también la obligación de rendir la cuenta general de las entidades locales de su territorio al Órgano de Control Externo (OCEx) respectivo, estableciendo plazos diferentes para la rendición de cuentas de las entidades locales de su territorio. En el caso andaluz, se ese Ocex es la Cámara de Cuentas de Andalucía.

"En esas tres comunidades se establece que la cuenta general se rendirá al OCEx dentro del mes siguiente al de la fecha límite de aprobación de la cuenta general, es decir, hasta el 31 de octubre del ejercicio posterior al que aquellas se refieran. Así, se da la circunstancia, que las entidades locales de estas tres comunidades autónomas pueden estar rindiendo a su OCEx dentro del plazo legal y, sin embargo, están incumpliendo la obligación establecida en el art. 223.2 TRLRHL al rendirlas al Tribunal".

Este desfase de fechas y rendiciones es señalada por el Tribunal de Cuentas como una consecuencia de la doble regulación "que fomenta el incumplimiento del plazo fijado por el mencionado texto refundido y que constituye norma básica".

Las entidades de Algeciras y La Línea, a pesar de haber presentado las cuentas, poseen otros problemas añadidos que el tribunal señala. El de Algeciras está señalado como uno de los ocho ayuntamientos del tramo de población comprendido entre 100.000 y 500.000 habitantes que no remitieron las cuentas anuales consolidadas, y tampoco cumplió con dicha obligación en el ejercicio 2022.

Según el informe, el Gobierno local algecireño también se veía expuesto en 2023 a elevados Períodos Medios de Pago (PMP). De los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes destacaba con un PMP de 85 días, en un listado donde también figuraban Parla (172 días), Valencia (137 días), Leganés (74 días) y Granada (62 días).

En lo relativo a los convenios, Algeciras vuelve a suspender. A 31 de diciembre de 2024, 60 ayuntamientos de municipios mayores de 50.000 habitantes no habían cumplido con la obligación de remitir la relación anual de convenios, de los que 23 tenían más de 100.000 habitantes: Algeciras, A Coruña, Alcobendas, Alicante, Burgos, Cádiz, Castellón de la Plana, Dos Hermanas, Getafe, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Leganés, León, Marbella, Ourense, Parla, Rivas-Vaciamadrid, Salamanca, Sevilla, Torrejón de Ardoz y Valladolid. Y, de los cinco mayores de 500.000 habitantes, el Ayuntamiento de Sevilla, tampoco había remitido la información

La Línea y Jimena, señalados

Para La Línea también hay recado: es uno de los 48 ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, cuatro diputaciones provinciales, 14 comarcas y otras 15 agrupaciones de municipios que no remitieron la información de los contratos correspondientes al ejercicio 2023 a 31 de diciembre de 2024.

Jimena de la Frontera, si bien ha entregado sus cuentas al Tribunal de Cuentas, está destacada como una entidad local que ha presentado un estado contable de la que se prescinde en los datos de "otras magnitudes económico-patrimoniales" debido a que el estado contable presenta "anomalías", "por contener incoherencias en su formulación que hace que la información suministrada no ofrezca la fiabilidad suficiente para agregarlas".