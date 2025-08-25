Italia en Tarifa: tres rincones para saborear la auténtica gastronomía italiana

Si algo tiene Tarifa, además de sus playas infinitas y su ambiente cosmopolita, es la capacidad de acoger sabores de todo el mundo. Entre ellos, la cocina italiana se ha hecho un hueco de honor con propuestas que van desde la pizza napolitana más ortodoxa hasta la pasta fresca preparada con mimo o las opciones rápidas para disfrutar frente al mar.

La Trattoria: el corazón napolitano en el paseo de la Alameda

Con un horno de leña como alma y el respeto por la tradición como bandera, La Trattoria se ha convertido en uno de los templos de la pizza en Tarifa. “Desde nuestros primeros días, en La Trattoria hemos tenido claro nuestro propósito: compartir con Tarifa la tradición más auténtica de la pizza napolitana”, aseguran desde el restaurante.

El reconocimiento no ha tardado en llegar: su propuesta ha sido destacada por la prestigiosa 50toppizza como una de las mejores pizzerías independientes de España. Además, el local forma parte de la Associazione Verace Pizza Napoletana, sello que garantiza la fidelidad a la receta original.

Entre las experiencias más celebradas por los comensales destacan la pizza Diego, con huevo al horno de leña, la carbonara elaborada “de manera auténtica” y postres como el tiramisú casero o la montanara de pistacho. “Simplemente espectacular. Una verdadera pizzería napolitana”, apunta un cliente que no duda en recomendar reservar mesa para disfrutar sin prisas.

Precio medio: 10-20 euros | Valoración: 4.2 estrellas

Pasta Luego Tarifa: pasta fresca y desayunos con encanto

En la calle Mar Adriático se encuentra Pasta Luego Tarifa, un pequeño local acogedor que ha conquistado a sus clientes con pasta fresca elaborada al momento y un trato cercano. “La mejor carbonara que he probado, las chicas son súper amables y muy atentas, se nota que les gusta su trabajo”, comenta una visitante habitual.

El restaurante no solo brilla al mediodía o por la noche. También ha hecho del desayuno una cita obligada para muchos tarifeños: croissants caseros con miel ecológica, tostadas con aguacate y revueltos que sorprenden por su sabor. “Vengo a desayunar muchas mañanas y es el mejor café que he tomado en Tarifa”, destaca un cliente fiel.

Decorado con detalles cuidados y con un ambiente íntimo, Pasta Luego se define como “artesanos enamorados de la buena cocina”. Su clientela lo confirma: “La mejor pasta que hemos probado nunca. Sin duda repetiremos cuando volvamos a Tarifa”.

Precio medio: 10-20 euros | Valoración: 4.8 estrellas

Little Italy: pizza para llevar al mirador o la playa

En la céntrica calle Alljaranda se esconde Little Italy, una pizzería pensada para quienes prefieren disfrutar de su comida al aire libre, ya sea en un picnic frente al mar o en alguno de los miradores de la ciudad.

El concepto es sencillo: pizzas al gusto, masa fina y precios imbatibles. “Atención muy buena, rapidez y calidad además de un precio insuperable. Siempre repito”, resume uno de sus clientes. Además, el local ofrece postres italianos clásicos como el tiramisú, que muchos califican de “espectacular”.

Perfecto para los que llegan a Tarifa tras un día intenso, este local permite llevarse la esencia italiana en un formato práctico. Como recuerda un visitante: “Pedimos pizza y ensalada para comer en nuestro balcón con una botella de vino. ¡Delicioso y muy barato!”.

Precio medio: 1-10 euros | Valoración: 4.9 estrellas

En definitiva, Tarifa no solo es sol, viento y mar. También es un destino gastronómico en el que Italia ha encontrado un lugar privilegiado. Tanto si buscas una pizza napolitana con sello de autenticidad, una pasta fresca en un ambiente acogedor o una opción rápida para saborear frente a las olas, en Tarifa encontrarás un pedazo de Italia a tu medida.