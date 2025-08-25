Jorge García ‘Perrichi’, José Barberán y un karaoke gigante ponen el broche al verano cultural en Los Barrios

El humor del cómico Jorge García ‘Perrichi’, el karaoke gigante Si brillas, cantas presentado por el periodista Rubén García, y un concierto de José Barberán son los principales atractivos de la programación cultural y de ocio que ha organizado el Ayuntamiento de Los Barrios para despedir el mes de agosto.

El viernes 29, la Plaza San Juan Bautista de Los Cortijillos acogerá a las 22:30 la actuación de Perrichi, mientras que en Palmones, a la misma hora, la Plaza del Mar vibrará con el karaoke gigante, un formato participativo y novedoso para toda la familia.

La agenda continúa el sábado 30 con propuestas en distintos núcleos de población. En el Polideportivo San Rafael de Los Barrios se proyectará a las 22:00 la película infantil El Rey León, dentro del ciclo Noche de Cine en Familia, con entrada gratuita. En Los Cortijillos repetirá el karaoke de Rubén García a las 22:30 y en Palmones, a esa misma hora, José Barberán ofrecerá un concierto homenaje a grandes voces del siglo XX.

El Ayuntamiento barreño, a través de la Delegación de Cultura y Festejos, subraya que la programación busca ofrecer espectáculos variados, gratuitos y pensados para todos los públicos, con el objetivo de llenar de contenido las noches de verano en los diferentes núcleos del municipio.