El Hotel Alborán fortalece sus lazos con los consignatarios del Puerto de Algeciras en su tradicional encuentro anual

Una vez más, el Hotel Alborán se consolidó como epicentro de las relaciones comerciales del sector portuario algecireño al celebrar su tradicional encuentro anual con los consignatarios del Puerto de Algeciras, un evento que año tras año reafirma los sólidos vínculos establecidos entre el establecimiento hotelero y las empresas del sector marítimo.

La cita, que cumple ya casi dos décadas de trayectoria, constituye el reconocimiento del hotel hacia aquellas empresas consignatarias que durante todo el año depositan su confianza en las instalaciones del Alborán para atender las necesidades de alojamiento y restauración de sus clientes en la ciudad.

Un encuentro que fomenta el networking profesional

La velada del pasado jueves 21 de agosto congregó a aproximadamente 70 asistentes en la terraza de la piscina del hotel, un espacio que ofreció el marco ideal para una jornada de networking en un ambiente relajado y cordial. El evento, organizado en formato de aperitivo, propició el intercambio de experiencias entre los profesionales asistentes y facilitó el acercamiento directo con el equipo de Recepción y la Dirección del establecimiento.

Esta iniciativa anual no solo refleja el compromiso del Hotel Alborán con sus clientes corporativos, sino que también pone de manifiesto la importancia estratégica que el sector portuario tiene para la economía local de Algeciras. La consolidación de estas relaciones comerciales durante casi veinte años evidencia la confianza mutua y la calidad del servicio que el hotel ha sabido mantener a lo largo del tiempo.

El encuentro se enmarca dentro de la estrategia de fidelización de clientes corporativos del Hotel Alborán, reconociendo el valor de las relaciones a largo plazo en un sector tan dinámico como el portuario, donde la confianza y la excelencia en el servicio constituyen pilares fundamentales para el éxito empresarial.