Día de irse de cañas: cuando la cerveza va más allá del vaso pequeño

El 25 de agosto se celebra el Día de irse de cañas, una costumbre tan española como pedir “lo de siempre” en la barra de cualquier bar. La caña, ese vaso de unos 200 mililitros de cerveza tirada de barril, es el formato perfecto para que no se caliente y se disfrute fría de principio a fin. Sin embargo, cuando se trata de cervezas más especiales, con más cuerpo, más graduación o matices menos habituales, lo normal es que el formato cambie al botellín o a copas adaptadas a cada estilo.

Y para quienes quieran llevar este día a otro nivel, en Algeciras hay dos templos cerveceros que apuestan por la variedad y la calidad.

Pub Kiss: la rotación como seña de identidad

Paco, socio del Pub Kiss, lo tiene claro: “No estamos en el centro, nunca seremos un sitio de moda para influencers, pero nos diferenciamos presumiendo de tener la mejor y más grande selección de cervezas rotativas de todo el Campo de Gibraltar”.

Grifos de cerveza en el Kiss. / E.S.

En sus dos plantas interiores y terraza, los clientes pueden elegir entre ocho grifos fijos que abarcan desde las clásicas lagers hasta negras, IPA, de trigo o 0,0, adaptándose a todos los gustos. Pero el verdadero atractivo está en su carta rotativa de entre 80 y 90 referencias, que incluyen cervezas internacionales —belgas, australianas, americanas, francesas o italianas— y artesanas de toda España.

Además, el Kiss se ha convertido en un lugar inclusivo para quienes buscan opciones 0,0 o sin gluten, con alternativas que van desde una Guinness negra sin alcohol hasta lagers belgas tipo abadía.

Bar Senda: la apuesta belga y artesanal

Por su parte, David, dueño del Bar Senda, explica que lo suyo no son las cañas al uso: “Aquí tenemos unas 160 tipos de cerveza en botella y seis tiradores de barril, pero las cervezas de barril son un poco especiales. Nunca hemos buscado lo típico”. De hecho, incluso cuentan con su propia cerveza.

Cerveza marca Senda. / E.S.

Su gran apuesta llegó tras la pandemia, cuando decidió centrarse en los grifos de cervezas belgas y artesanales. Una jugada arriesgada porque se trata de productos más caros que la caña tradicional, pero que poco a poco ha dado sus frutos. Hoy, Senda se ha consolidado como un punto de encuentro para los amantes de la cerveza que buscan sabores distintos, tanto para consumir en el local como para llevar a casa y organizar catas improvisadas.

Un brindis distinto en Algeciras

Así que, aunque una caña se pueda pedir en cualquier bar, este 25 de agosto también puede ser la ocasión perfecta para descubrir otros sabores, texturas y aromas. Porque celebrar el Día de irse de cañas no tiene por qué ser siempre igual: en Algeciras, tanto el Pub Kiss como el Bar Senda ofrecen la oportunidad de transformar la costumbre en toda una experiencia cervecera.