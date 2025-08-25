España y Reino Unido fechan el derribo de la Verja de Gibraltar para enero de 2026

La Verja de Gibraltar tiene fecha de caducidad. España y Reino Unido se han marcado como objetivo el derribo de esta barrera histórica para enero de 2026 si cumplen con la hoja de ruta prevista: plasmar por escrito el texto definitivo del acuerdo alcanzado sobre la nueva relación del Peñón y la Unión Europea el pasado 11 de junio, un tratado que todas las partes esperan tener ratificado en diciembre.

Esta información publicada por El País este lunes 25 de agosto confirma las intenciones expresadas por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien, poco después del acuerdo de junio, aseguró que "la Verja ya es pasado" y estableció el próximo otoño como fecha tope para la redacción del acuerdo. "Para el otoño el acuerdo estará completamente redactado, negro sobre blanco", aseguró.

"Madrid y Londres esperan que Bruselas tenga listo el texto definitivo del acuerdo en octubre y que esté ratificado en diciembre", sostiene El País. Antes de este paso definitivo, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tiene previsto desplazarse a Londres para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, y tratar los últimos de la redacción del acuerdo, un paso fundamental para avanzar hacia la desaparición de la frontera física entre La Línea y Gibraltar.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha mostrado su satisfacción por la posibilidad de que la Verja pueda caer definitivamente a comienzos de 2026, aunque el primer edil ha solicitado "más información" al Gobierno de España sobre cómo repercutirá esta nueva etapa a la ciudad linense. "Celebramos que la Verja tenga fecha de derribo, pero necesitamos detalles concretos para planificar el impacto en La Línea", manifestó Franco en declaraciones a la Cadena SER.

Relacionado El acuerdo del Brexit en Gibraltar amenaza con colapsar el alquiler y venta de viviendas en La Línea

Mientras la UE y Reino Unido finiquitan la redacción de este acuerdo fundamental para España y Gibraltar, el Gobierno español tiene previsto activar los nuevos controles Schengen entre La Línea y el Peñón este otoño. En concreto lo hará, de forma progresiva, a partir del domingo 12 de octubre, la fecha fijada por la Comisión Europea (CE) para el inicio de las operaciones del nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES) de la Unión Europea (UE).

El sistema permanecerá activo en la Verja, bajo la responsabilidad de España, hasta que culmine la elaboración, aprobación en los parlamentos europeo y británico y firma del futuro tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, que plantea un escenario inédito para el control de fronteras en el Peñón. Uno de los elementos clave será la eliminación del paso fronterizo que separa La Línea de Gibraltar, lo que suprimirá todas las barreras físicas, chequeos y controles en ese espacio en un futuro por determinar. Los controles de entrada y salida se trasladarán después al puerto y al aeropuerto de Gibraltar y se realizarán de forma dual, con la presencia de la Policía Nacional en suelo llanito junto a las autoridades gibraltareñas.