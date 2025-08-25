El acuerdo del Brexit en Gibraltar amenaza con colapsar el alquiler y venta de viviendas en La Línea

El anunciado derribo de la Verja de Gibraltar -en el caso de que se alcance un tratado entre la Unión Europea y Reino Unido- generaría un aumento de la demanda de vivienda por parte de residentes gibraltareños y trabajadores transfronterizos que elevaría los precios de alquiler y compraventa de inmuebles en La Línea. Esta presión sobre el mercado puede perjudicar, especialmente, a los jóvenes y colectivos más vulnerables que necesiten alquilar o comprar una casa, lo que obliga a las administraciones a preparar un plan de contingencia.

Así lo advierte el Memorando elaborado por técnicos municipales de La Línea acerca del posible impacto del acuerdo post-Brexit en la localidad, donde el Ayuntamiento propone Impulsar el desarrollo de planes de vivienda pública con financiación adecuada que "garanticen el acceso justo y equilibrado" a una casa cuando se incremente "notablemente la movilidad y la presión sobre la oferta" inmobiliaria, así como la capacidad logística del municipio.

Bloques de pisos en La Línea. / Andrés Carrasco

De este modo se hace necesario, según el documento, la actualización del Plan Municipal de Vivienda para adaptar la oferta residencial a la nueva realidad demográfica. Esto es, la creación de zonas de desarrollo de vivienda pública o asequible en áreas concretas de la ciudad, "regulando de forma específica los usos turísticos y el alquiler temporal para evitar fenómenos especulativos". Además, requiere, redactar el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y su posterior Plan de Ordenación Urbana (POU) para la zona sur, "incorporando mecanismos dinámicos de gestión de densidad, servicios y movilidad en tiempo real".

El municipio solicitará al Gobierno de España la cesión de suelos de titularidad estatal en desuso o susceptibles de quedar liberados, como los terrenos del antiguo hospital comarcal y la parcela de la actual comisaría de la Policía Nacional, una vez se materialice su traslado. Considera importante, además, establecer "mecanismos ágiles de cesión, permuta o transferencia de estos suelos al Ayuntamiento o a entidades públicas de vivienda, para facilitar su rápida transformación en proyectos habitacionales".

Relacionado La Línea reclama una compensación económica por la base militar británica de Gibraltar como la que tienen Rota o Morón

El memorando considera clave reforzar el control y el seguimiento del mercado de alquiler para evitar prácticas especulativas y asegurar un parque de vivienda accesible para la población local, así como diseñar un programa específico de reserva de suelo y naves para pequeñas y medianas empresas locales, con el fin de proteger su implantación "frente a la escalada de precios industriales y logísticos que pueda derivarse del nuevo contexto económico transfronterizo".

Destaca el Ayuntamiento la necesidad de establecer sistemas de coordinación entre registros civiles, padrones municipales y catastros, con los datos de movilidad, de manera que la planificación urbanística y de servicios se base en información actualizada y compartida. Del mismo modo, reclama que exista una adecuada integración de la población real en el padrón de habitantes, dada la dependencia de la Participación en Ingresos del Estado (PIE) y de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) de la cifra de población de derecho efectiva de la ciudad.