La Línea reclama una compensación económica por la base militar británica de Gibraltar como la que tienen Rota o Morón

La Línea/El Ayuntamiento de La Línea reclama una compensación económica "estable" por la existencia de instalaciones militares británicas en Gibraltar como reciben otras localidades como Rota o Morón, donde hay bases que comparten España y EEUU. Esta es una de las medidas que solicita en el Memorándum acerca del posible impacto del acuerdo post-Brexit sobre Gibraltar en La Línea, que remitió al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y que ya se puede consultar en la web municipal.

En el documento, el equipo de gobierno de Juan Franco recalca que el "impacto directo" del nuevo marco transfronterizo sobre los servicios públicos municipales exige "garantizar la suficiencia financiera del Ayuntamiento". Para ello, se propone la creación de un "sistema específico de financiación municipal", que propone que incluya esta compensación económica, así como participación directa en los ingresos derivados de la actividad aeroportuaria compartida con el Peñón. También, el establecimiento de un "fondo de compensación estructural por población flotante no empadronada", de modo que cubra el "déficit recurrente entre el coste real de los servicios prestados y la participación municipal en los tributos del Estado".

Relacionado La Línea mantiene la petición de una fiscalidad específica tras el Brexit para afrontar el fin de la Verja de Gibraltar

El Gobierno entrega al Ayuntamiento de Rota, a través del Ministerio de Hacienda, una cantidad que este año ascenderá a 1.025.923 euros en contraprestación por la base naval que comparten las Fuerzas Armadas de España y EEUU. Esta cantidad se suma a otra contrapartida por las exenciones que soporta en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Además, el Gobierno destina 1,4 millones de euros a nueve municipios sevillanos por la base aérea de Morón, que también comparten españoles y estadounidenses. Arahal recibe la mayor parte del dinero, con casi 700.000 euros. El Ayuntamiento de Barbate impulsa desde hace tiempo una iniciativa para solicitar una indemnización similar por el impacto de la servidumbre militar del Campo de Adiestramiento Sierra del Retín.

La Línea reclama además "mecanismos de revisión y actualización periódica" para que esa financiación específica se adapte a la evolución demográfica y económica, de forma que garantice la "sostenibilidad de los servicios municipales ante la nueva realidad transfronteriza".

Trabajadores Transfronterizos

En la actualidad, los trabajadores transfronterizos residentes en el Campo de Gibraltar o alrededores que desarrollan su actividad laboral en Gibraltar tributan en este territorio según el tipo impositivo que corresponda, por lo que tienen que presentar una declaración complementaria a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en España. "Lo más llamativo de este caso es que, pese a que España mantiene a Gibraltar como territorio que tienen la consideración de jurisdicción no cooperativa, la Agencia Tributaria efectúa requerimientos con arreglo a los datos que la facilita el fisco gibraltareño, lo cual resulta incongruente", entiende el Ayuntamiento.

De aplicarse lo previsto en el Reglamento del IRPF para el caso de que España sacara a Gibraltar del listado de jurisdicciones no cooperativas, los trabajadores sólo tendrían obligación de declarar a la Hacienda española en el caso de que sus rendimientos del trabajo obtenidos en el territorio británico superen los 60.100 euros, "lo cual provocaría que la inmensa mayoría de los trabajadores no tendrían que presentar declaración y, por ende, efectuar ingreso alguno por el exceso de tributación al aplicarse el tipo diferencial de España". "Para resolver esta situación y prevenir la doble imposición efectiva, se plantea que se elimine la mención a Gibraltar en la Orden HFP/115/2023, de 9 de febrero, por la que se determinan los países y territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales, que tienen la consideración de jurisdicciones no cooperativas", apostilla el memorándum.

Bonificaciones

Entre las medidas se encuentra también bonificaciones fiscales en el IRPF para los funcionarios y empleados públicos destinados en La Línea, de modo que se facilite la cobertura de plazas en sectores esenciales como sanidad, educación, justicia, cuerpos de seguridad y administración general. Para favorecer la implantación de grupos empresariales y filiales en la ciudad, el Ayuntamiento propone que la normativa fiscal establezca de forma expresa que dichas entidades" tributarán exclusivamente por la facturación efectivamente generada por la actividad económica realizada en España". "Se persigue evitar que la base imponible se vea incrementada por la aplicación de la consolidación fiscal global del grupo empresarial a nivel internacional, lo que podría desincentivar inversiones y obstaculizar la instalación de empresas en el municipio", apostilla.

El Ayuntamiento cree que la nueva realidad transfronteriza justifica la creación de una Zona Económica Especial (ZEE) para La Línea, dotada de incentivos fiscales singulares que permitan "atraer y retener empresas que desarrollen actividades complementarias a las implantadas en Gibraltar, centradas fundamentalmente en sectores tales como el tecnológico, juego online, seguros, financiero y similares". También, "potenciar el desarrollo logístico, portuario y aeroportuario del municipio", "generar empleo cualificado y garantizar un equilibrio fiscal frente al diferencial competitivo que representa el régimen impositivo de Gibraltar". Por ello, pide "crear un Programa de Incentivo Empresarial Transfronterizo" con "apoyo técnico y bonificaciones fiscales a pymes que operen a ambos lados de la frontera". Priorizar sectores estratégicos como energías limpias, digitalización, logística, economía azul y turismo sostenible.