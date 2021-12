Repulsa en San Roque a la segunda agresión en seis años al jefe de estudios del IES Cadalso

La comunidad educativa de San Roque celebra este jueves una concentración en las puertas de instituto José Cadalso (11:30) en repulsa de la agresión sufrida a principios de mes por el jefe de estudios de este centro, José Luis Domínguez, que ya recibió un puñetazo en la cara por parte de un familiar de uno de los alumnos en junio de 2015. Los profesores del Cadalso piden una "acción precisa que haga justicia aeste hecho concreto" y la creación de una comisión que "dé respuesta real a un problema de profundo calado".

Según explicó CCOO, esta vez un miembro de la familia de una de sus estudiantes, "de una manera injustificable" irrumpió en el centro "insultando y atacando físicamente" tanto al director como al jefe de estudios.

Tras la gran difusión de un video en una conocida red social en el que se insultaba a profesorado del centro, el equipo directivo decidió que la Guardia Civil diese una charla informando sobre los problemas, incluso legales, que conlleva realizar videos que ataquen a otras personas en un deseo de educar contra el ciberacoso y en el respeto a las personas. Sorprendentemente, la familia de la alumna autora del vídeo en cuestión, se personó en el centro y de una forma agresiva, atacó verbal y físicamente al director y al jefe de estudios del centro.

El claustro de profesores del Cadalso leerá un manifiesto en el que muestra su apoyo a Domínguez y denuncia que "algo muy grave está carcomiendo nuestro sistema educativo, y creemos que, mucho más profundamente, nuestra sociedad".

"Por segunda vez, nuestro compañero José Luis Domínguez Grau, jefe de estudios de nuestro centro, cara visible al exterior y responsable, pero no único, de la convivencia de más de 750 alumnos, siempre con el objetivo prioritario de protegerlos y que puedan desarrollar el aprendizaje que les abra las puertas de un futuro incierto, y al que tanto le debe la comunidad educativa, además de recibir las continuas bravatas de mal gusto, ha sido agredido físicamente y amenazado de muerte", se lee en el texto.

"Los adultos y adolescentes son ya ciudadanos que deberían tener aprendidos los principales mecanismos de una democracia en la que se puede discrepar y llegar a consenso, pero, sobre todo, que se mueve dentro de las reglas democráticas, y en las que la violencia verbal o física no tienen cabida. Esto no es la frontera del lejano Oeste; no es una ciudad sin ley. Y reivindicamos el respeto máximo para el pilar angular de nuestra sociedad: la Educación", continúa.

"No creemos que como sociedad nos merezcamos esto. Ni entendemos los plazos administrativos. Ni la soledad de un grupo de profesionales que, ya, desde hace casi dos años, junto a nuestro alumnado, con ventanas abiertas, medios escasos y la indiferencia de muchos, y las críticas de otros, hacemos nuestro trabajo pensando que es una tarea maravillosa, pero que cada vez es más tóxica, aunque tenga tanta importancia como la de comer cada día", concluye.