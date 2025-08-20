Controlado un incendio en la entrada de Sotogrande

La urbanización de Sotogrande (San Roque) ha sufrido un incendio entre varias viviendas de la avenida Paniagua y calle Buenavista. Decenas de avisos de vecinos y trabajadores alertaron a Emergencias 112 alrededor de las 14:05. Hasta el lugar se han personado los bomberos, efectivos de la Guardia Civil y ambulancias sanitarias, sin que haya constancia de heridos. Los bomberos ya han controlado el incendio, que parece tener el origen en vegetación seca, unos arbutos y un árbol de una de los chalés.

La columna de humo negro que ha producido el incidente era visible desde varios puntos de las barriadas del Valle del Guadiaro, ya que, el fuego se ha producido tras pasar la galería comercial Paniagua, en un punto cercano a la población de Pueblo Nuevo de Guadiaro. Los vecinos y la seguridad privada de la urbanización sanroqueña han actuado improvisadamente, previo a la llegada de los profesionales, con mangueras.