Vecinos de San Enrique exigen el cierre de un negocio que vende heno por el alto riesgo de incendio

Un grupo de vecinos de la pedanía sanroqueña de San Enrique de Guadiaro ha alertado del riesgo "grave e inminente" que, a su juicio, supone para la seguridad una parcela dedicada al almacenamiento y venta de heno y otros productos para la actividad ecuestre. El recinto se ubica cerca de la calle Amapolas, en uno de los barrios de la población que colinda con la carretera A-2102, y tiene abierto un expediente por parte del Ayuntamiento por ejercer sin licencia la actividad comercial del heno y sus derivados.

"Junto a nuestras viviendas, en una nave no señalizada y carente de medidas de seguridad adecuadas, se encuentra operando un almacén ilegal de materiales vinculados a la actividad ecuestre, como paja y productos altamente inflamables. Esta instalación representa un riesgo evidente de incendio. Asimismo, supone una amenaza a la salud pública por la aparición de ratas atraídas por la paja", han denunciado los vecinos en las redes sociales, quienes aseguran que sobre el negocio pesa una orden de cierre.

El Ayuntamiento de San Roque ha confirmado que recibió las quejas vecinales y acudió al espacio para inspeccionarlo. Como consecuencia, el negocio tiene abierto un expediente por ejercer la actividad comercial sin licencia. Las quejas de los vecinos ponen el foco en que "no se ha ejecutado el cierre correspondiente, lo cual nos mantiene en una situación de alerta constante y de evidente desprotección". Por su parte, el Ayuntamiento ha especificado, a consultas de Europa Sur, que una vez incoado el expediente, se mantiene en trámites, lo que incluye un periodo de alegaciones por parte del empresario y otros interesados.

La vista parcial del terreno dedicado a la venta de heno y productos para la actividad ecuestre. / ES

Los sanenriqueños que han alzado la voz exigen de manera urgente que se clausure el local y que los Bomberos, Protección Civil y Sanidad "evalúen de nuevo el entorno ante la posibilidad de riesgos adicionales (incendios, insalubridad)". "La prevención es la única herramienta eficaz antes de la tragedia. No pedimos privilegios, pedimos protección", concluyen los vecinos del entorno.