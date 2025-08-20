El exjugador de la Balona y UD Los Barrios Pirulo se une al St. Joseph’s de Gibraltar

El St. Joseph’s FC de Gibraltar ha confirmado el fichaje de José Antonio Ruiz López Pirulo, atacante natural de Los Barrios y exjugador de la Real Balompédica Linense en la temporada 2018/2019 y de la UD Los Barrios en la 2017/2018. Se trata de otro futbolista de la comarca que se incorpora a la Liga de Gibraltar, siguiendo los pasos de varios jugadores de la zona que han buscado nuevas oportunidades en el Peñón.

Pirulo inició su carrera en los filiales de Espanyol y Málaga, antes de pasar por L’Hospitalet, regresar a Espanyol y jugar en Sabadell. Su trayectoria le llevó también a Eslovaquia con Senica y a Bulgaria con Chemo More Vama, antes de regresar a España para jugar en Los Barrios (2017/2018) y la Balona (2018/2019), donde dejó huella entre aficionados y compañeros. Posteriormente tuvo una larga etapa en Polonia con LKS Łódź.

“Es un desafío muy emocionante para mí en un club ambicioso que quiere lograr grandes cosas”, aseguró Pirulo. “Espero aportar experiencia, entusiasmo y disfrute a los aficionados con mi estilo de juego. He sido muy bien recibido y estoy deseando ayudar al St. Joseph’s a conseguir sus objetivos y jugar un fútbol atractivo”.

Con su llegada, Pirulo refuerza el ataque del St. Joseph’s y se convierte en otro embajador de la comarca en la Liga de Gibraltar, sumándose a una lista creciente de jugadores que buscan dar un paso internacional sin alejarse demasiado de casa.