Gibraltar vuelve a jugar en el Peñón un partido de clasificación para el Mundial tras cuatro años en Faro

Jugadores de la selección de Gibraltar, en un duelo ante Liechtenstein en el Europa Point Stadium.

La selección de Gibraltar vivirá en septiembre un regreso histórico a casa. Por primera vez desde 2021, el Peñón acogerá un partido de clasificación para la Copa del Mundo. El escenario será el Europa Point Stadium, que albergará el día 8 el choque contra Islas Feroe, coincidiendo además con el partido número 100 de la selección absoluta masculina.

El último partido de una fase de clasificación para el Mundial en la Roca tuvo lugar el 16 de noviembre de 2021, cuando los llanitos cayeron por 1-3 ante Letonia.

Hasta ahora, la Federación de Gibraltar (GFA) se había visto obligada a celebrar estos encuentros en el Estadio do Algarve de Faro (Portugal), ya que la UEFA y la FIFA no daban el visto bueno a las instalaciones gibraltareñas para competiciones clasificatorias de máximo nivel.

En este tiempo, Gibraltar sí ha podido jugar en casa partidos de la Liga de Naciones de la UEFA, que cuenta con requisitos de infraestructura más flexibles. Sin embargo, los duelos oficiales de clasificación para Eurocopas y Mundiales tenían que disputarse fuera, con el consiguiente esfuerzo logístico para jugadores, técnicos y aficionados.

El Europa Point Stadium, que reemplaza al histórico Victoria Stadium como sede principal de la GFA, ha pasado el filtro de los organismos internacionales y permitirá a los gibraltareños vivir de nuevo en casa los grandes partidos de selecciones. “Será un regreso muy especial y simbólico. No solo es volver a competir en Gibraltar en una fase clasificatoria, sino hacerlo en el partido número 100 de nuestra historia”, destaca la GFA al anunciar la cita.

La afición espera ahora con expectación el debut oficial del nuevo estadio en competición FIFA. El precio de la entrada general es de 20 libras, 15 para los menores de 16 años y mayores de 60.

Gibraltar está enmarcada en el grupo L junto a República Checa, Croacia, Montenegro e Islas Feroe. Tras la disputa de cuatro jornadas, el combinado del Peñón es último con cuatro derrotas.