Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025

Sotogrande (San Roque) se ha llenado de deporte, diversión y solidaridad con la Charity Paddel Surf Race. En La Reserva Club se han congregado participantes y espectadores para disfrutar de esta solidaria competición.
Con un recorrido de 550 metros, 32 participantes, a partir de los 10 años, han participado en este evento cuya recaudación se destina íntegramente a la Fundación Tiles. Esta entidad trabaja desde 2015 en la inclusión de personas con discapacidad física, psíquica, sensorial y orgánica mediante actividades tanto sociales como deportivas.
El evento, organizado por La Reserva Club con la colaboración del Real Club Marítimo de Sotogrande y Blua Blue Watersports ha sido todo un éxito.
1/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
2/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
3/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
4/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
5/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
6/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
7/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
8/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
9/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
10/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
11/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
12/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
13/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
14/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
15/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
16/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
17/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
18/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
19/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
20/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
21/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
22/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
23/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
24/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
25/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
26/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
27/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
28/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
29/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
30/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
31/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
32/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
33/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
34/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
35/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
36/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
37/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
38/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
39/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
40/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
41/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ
42/42Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025/VANESSA PÉREZ