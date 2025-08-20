Sotogrande se vuelca con la solidaridad: las mejores imágenes de la Charity Paddle Surf Race 2025

Sotogrande (San Roque) se ha llenado de deporte, diversión y solidaridad con la Charity Paddel Surf Race. En La Reserva Club se han congregado participantes y espectadores para disfrutar de esta solidaria competición.

Con un recorrido de 550 metros, 32 participantes, a partir de los 10 años, han participado en este evento cuya recaudación se destina íntegramente a la Fundación Tiles. Esta entidad trabaja desde 2015 en la inclusión de personas con discapacidad física, psíquica, sensorial y orgánica mediante actividades tanto sociales como deportivas.

El evento, organizado por La Reserva Club con la colaboración del Real Club Marítimo de Sotogrande y Blua Blue Watersports ha sido todo un éxito.