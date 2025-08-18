Sotogrande acoge el 20 de agosto la Charity Paddle Surf Race a beneficio de la Fundación Tiles

El próximo 20 de agosto, las aguas de The Beach, en La Reserva Club de Sotogrande (San Roque), serán escenario de la Charity Paddle Surf Race, una cita deportiva y solidaria organizada en colaboración con el Real Club Marítimo de Sotogrande y Blua Blue Watersports.

El evento tiene como objetivo recaudar fondos para la Fundación Tiles, entidad que desde 2015 trabaja en la inclusión de personas con discapacidad física, psíquica, sensorial y orgánica a través de actividades sociales y deportivas, entre ellas el paddle surf.

La prueba se desarrollará entre las 11:00 y las 13:00 horas, con un recorrido de 550 metros (ida y vuelta). La competición se dividirá en dos fases: de 11:00 a 12:30 horas se disputarán las mangas clasificatorias y a partir de las 12:30 horas se celebrará la entrega de premios.

La inscripción, con un coste de 20 euros por persona, incluye dorsal, barrita energética y agua. El número de plazas está limitado a 32 participantes, con una edad mínima de 10 años. Todo lo recaudado se destinará íntegramente a la Fundación Tiles.

Desde la organización destacan que se trata de una oportunidad para disfrutar del deporte en un entorno único, fomentando al mismo tiempo la solidaridad y el apoyo a la inclusión.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden formalizarse a través del portal oficial: sotogrande.com/whats-on/charity-paddle-surf-race/.