David Sánchez: “Con este calor de la afición vamos a crecer más”

El técnico de la Real Balompédica Linense, David Sánchez, no escondió su satisfacción por lo vivido en el Ciudad de La Línea el pasado domingo en la primera toma de contacto de la nueva Balona con la afición, primero con el acto de presentación y posteriormente con el partido amistoso ante el Juventud de Torremolinos, ante el que los albinegros dejaron muy buenas sensaciones con un empate a cero ante un equipo que está dos categorías por encima. “Hemos notado un calor que seguramente con el paso del tiempo vamos a notarlo más. Es un espectáculo vivir esta experiencia aquí y estamos muy contentos”, valoró al término del encuentro, destacando la importancia de ese primer contacto con la grada. Para Sánchez, lo más valioso no fue solo el rendimiento deportivo, sino el vínculo que empieza a crearse entre equipo y afición.

En lo futbolístico, el preparador albinegro se mostró conforme con la entrega de los suyos, aunque reconoció que todavía quedan detalles por pulir. “Tenemos que seguir asimilando cosas, vimos cansancio al final. Estoy contento. Los chicos lo dieron todo. También es importante dejar la portería a cero. La lástima es que entró ninguna de las que tuvimos”, resumió. El entrenador subrayó también la relevancia de que los canteranos tuviesen minutos en casa: “Estoy feliz porque los chicos de la cantera han jugado ante su gente”.

La afición, que pobló las gradas del Ciudad de La Línea con un ambiente como hacía tiempo no se veía, respondió al esfuerzo de los jugadores con una implicación y un entusiasmo que sorprendieron incluso a los propios futbolistas. “El equipo sigue creciendo, sigue puliendo detalles para el comienzo de la competición. Y estamos contentos, hay que seguir entrenando en el día a día y seguir enfocándose en eso”, añadió el capitán Tomi Lanzini, en sintonía con el mensaje de su técnico.

El choque ante el Juventud Torremolinos, dirigido por el exbalono Antonio Calderón, sirvió también para poner a prueba a la Balona frente a un rival de entidad. Los locales llevaron la iniciativa, con ocasiones claras, pero se toparon con un portero visitante inspirado. El partido dejó muy buenas sensaciones en lo colectivo: presión alta, intensidad en los duelos y criterio en la circulación.

Más allá de la pizarra, la gran victoria fue emocional. La Balona venía de una temporada aciaga, marcada por el descenso a Tercera Federación, y necesitaba reencontrarse con su gente. El partido en el Ciudad de La Línea fue el inicio de un camino de reconciliación. En redes sociales, decenas de aficionados coincidieron en el mismo diagnóstico: este equipo transmite ilusión. “He visto más fútbol y ocasiones que en toda la temporada pasada, este año sí”, escribía un seguidor. Otro resumía la sensación generalizada: “Este equipo promete, qué bien retomar la ilusión”.

David Sánchez, muy activo en la banda, se ha ganado ya la confianza de parte de la afición por su implicación y cercanía. “No para en todo el partido de corregir”, destacaba un hincha tras el encuentro. Esa conexión, unida a la entrega de los jugadores, ha devuelto al Ciudad de La Línea una energía que parecía olvidada. “Hemos aplaudido más que en toda la temporada pasada”, comentaba otro aficionado, feliz por volver a vibrar con su equipo.

La pretemporada balona suma cuatro victorias, un empate y una derrota, pero lo que dejó este primer amistoso en casa es algo más difícil de medir: la certeza de que el equipo y la afición vuelven a caminar juntos. “Este año parece que vamos a disfrutar”, aseguraba un veterano seguidor al salir del estadio.

La Real Balompédica Linense ha recuperado el alma. Y lo ha hecho en la primera cita en su estadio, donde quedó claro que el fútbol es, ante todo, una cuestión de emoción compartida. David Sánchez lo tiene claro: con el calor de la grada, la Balona será más fuerte. Y la afición ya ha encendido la chispa de la ilusión.