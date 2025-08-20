Ruiz Boix apoya las reclamaciones de los bomberos forestales en Cádiz

El alcalde de San Roque, diputado nacional y secretario general del PSOE a nivel provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, se ha sumado a las demandas efectuadas por los bomberos forestales a la Junta de Andalucía en una manifestación en Cádiz. El sanroqueño ha apoyado al colectivo después de que el Campo de Gibraltar haya sido de las zonas más castigadas por el fuego en las primeras semanas de agosto.

Bajo el lema "¡Infoca no se vende, se lucha y se defiende!", la protesta de ámbito andaluz ha sido convocada por CCOO, CGT, UGT y Sibfi (Sindicato Independiente de bomberos forestales del Infoca), que salen en defensa de los derechos de estos especialistas en plena oleada de incendios forestales en España, como los recientemente declarados en Tarifa y Zahara de los Atunes. En apoyo a estos trabajadores, en la concentración estuvieron representantes del PSOE, de Adelante Andalucía y de Podemos.

Raúl Mena, secretario general de la sección sindical de CCOO en Asema y jefe de grupo de un retén, ha denunciado que los bomberos forestales andaluces tienen "salarios míseros" y que el dispositivo "no está cubierto al 100 %". También ha advertido de que la plantilla cuenta con trabajadores que "no trabajan los doce meses del año" y que sufren carencias en equipos de protección y vehículos. "El Infoca presume de dispositivo, pero en Andalucía no se cuida", ha afirmado.

Vista aérea del incendio de Tarifa. / EFE

Los sindicatos han adelantado que las movilizaciones continuarán en otras provincias y que en septiembre prevén una gran protesta en Sevilla si la Junta no atiende sus reivindicaciones. Recuerdan que el colectivo arrastra esta situación desde hace décadas y reclaman un refuerzo de medios humanos y técnicos para poder afrontar una campaña de incendios cada vez más intensa por los efectos del cambio climático.

Ruiz Boix ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "cumpla sus promesas y dote a los trabajadores de los equipos necesarios para realizar su trabajo, en el que se juegan la vida". El socialista, a su vez, ha solicitado "la convocatoria urgente de la Diputación Permanente para que Moreno Bonilla y su gobierno den la cara y expliquen la negligente gestión en prevención de incendios en Andalucía y que ha devastado nuestra tierra".

"¿Dónde ha estado Moreno Bonilla mientras los bomberos forestales se jugaban la vida apagando incendios con equipos y sueldos precarios? Explicaciones, ¡ya! Que deje de culpar al Gobierno de Pedro Sánchez que sí tiene movilizada a la Unidad Militar de Emergencia (UME), al Ejército en materia logística y que propone un Pacto de Estado para prevenir situaciones como la que estamos padeciendo", ha preguntado el sanroqueño.

Adelante Andalucía y Sumar

El diputado andaluz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado la gestión política de los incendios este verano y ha calificado de "vergüenza" el debate público sobre esta cuestión. "Necesitamos un debate serio sobre cambio climático, prevención y condiciones laborales de los bomberos forestales. Hoy se están jugando la vida sin medios suficientes", ha subrayado. García ha denunciado que la plantilla actual es la más reducida en veinte años y que muchos trabajadores carecen de material adecuado. "Es una auténtica vergüenza que haya bomberos forestales comprándose su propio material o camiones parados pese a haber costado millones de euros", ha criticado.

El incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / Erasmo Fenoy

La coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez, ha dicho en su intervención que "estamos aquí para decir alto y claro que no hay monte seguro sin trabajadores seguros". Ha hecho hincapié en que Andalucía necesita "un dispositivo estable todo el año", con EPIs homologados y vehículos todoterreno de primera línea. "Cuidar el monte también es cuidar a quienes lo protegen", ha remarcado.

Respuestas de la Junta

La Junta de Andalucía defiende la preparación del Plan Infoca, destacando mejoras laborales, renovación de medios y aumento presupuestario. Para 2025, según fuentes del gobierno autonómico, dispone de 4.700 profesionales y "el mayor presupuesto de su historia" (257 millones, un 6% más que en 2024), con inversiones en prevención y extinción.

El gobierno andaluz defiende haber renovado 282 vehículos de transporte y el 75% de las autobombas, además de dotar al personal con nuevos EPIs, cascos, material técnico y aeronaves. La Junta rechaza críticas sobre falta de efectivos, equipos o concursos de promoción, asegurando que se han convocado procesos de movilidad y traslados, cubiertas bajas mediante bolsa de empleo y adoptados protocolos de seguridad. También aclara que los cascos no caducan por tiempo, sino por uso, y que existe un plan de renovación con inspecciones anuales. Con todo, sostiene que el operativo dispone de los mejores medios y tecnología de su historia.