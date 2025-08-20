Estabilizado el incendio forestal en Los Barrios, dentro del Parque Natural de Los Alcornocales.

El incendio declarado en la tarde de este martes en el paraje Finca la Granja, en el municipio de Los Barrios, ha sido estabilizado a primera hora de este miércoles, 20 de agosto, según ha informado el Plan Infoca. El fuego, que se inició sobre las 20:40 en una zona de difícil acceso del Parque Natural de Los Alcornocales, se encuentra ahora en fase de control.

En el lugar permanecen desplegados tres grupos de bomberos forestales, tres autobombas y un agente de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que trabajan para consolidar el perímetro y evitar reproducciones en un terreno abrupto y de complicada orografía.

La rápida actuación de los medios de extinción durante la noche resultó decisiva para frenar el avance de las llamas, en un área próxima a la yeguada Dehesa la Granja, a la que se accede desde la antigua C-440, junto al área recreativa de La Montera del Torero.

El fuego generó inquietud en la comarca del Campo de Gibraltar por producirse apenas una semana después de los dos incendios que calcinaban unas 300 hectáreas en Tarifa. Vecinos y autoridades medioambientales han expresado su preocupación por la reiteración de siniestros en enclaves de alto valor ecológico en pleno mes de agosto.

El Parque Natural de Los Alcornocales, considerado uno de los mayores bosques de alcornoques de Europa, alberga una biodiversidad única y es un espacio protegido de especial importancia. De ahí que la intervención del Infoca haya sido clave para minimizar el impacto ambiental en una de las joyas naturales del Campo de Gibraltar.