¿El campo de gibraltar existe?

Tuve un profesor en el bachillerato, enormemente serio. Sólo se permitió, hacer una broma durante el curso. Dijo que Teruel, no existía, que era una humorada de los Geógrafos que habían metido de tapadillo en el mapa de España, una provincia fantasma. Para corroborar lo que afirmaba, pidió que levantara la mano el que conociera a alguien de Teruel. No se levantó ni una. Me acordé de la anécdota, la noche del recuento electoral. Una grupo político novato de Teruel, había conseguido colocar un diputado en el Congreso y lo celebraba en el bar donde tenían sus reuniones periódicas. Al margen de la importancia política que puede tener un solo diputado en las Cortes, comparable a la de aquel "concejal de Cuenca" que contaba el chiste de Chiquito de la Calzada, lo cierto es que un señor, va a estar dando el coñazo con Teruel en la plataforma de mayor visibilidad mediática del país, si exceptuamos el Bernabéu y el Nou Camp. Algo conseguirá, sobre todo si en este tiempo de atomización, su voto es imprescindible para alguien.

Aquí en el Campo de Gibraltar, estamos peor que en Teruel, porque a sus carencias, sumamos los problemas fronterizos y el azote del narcotráfico. Usando conceptos politológicos, aquí se está dando el nicho vacío y la ventana de oportunidad. El nicho somos los trescientos mil habitantes de una comarca con identidad cultural propia y la ventana de oportunidad, es el cabreo del respetable por el abandono secular de los poderes públicos. Estamos hartos de un tren de vergüenza que sólo mejora, acumulando traviesas un año y otro. Estamos hartos de una entrada y salida de Algeciras con curvas y túneles asesinos, en que la única mejora consiste en poner una velocidad obligatoria ínfima y colocar radares para multarte, encima, por exceso de velocidad. Estamos hartos de una sanidad que funciona malamente y en cuanto se complica la cosa, carretera y manta a Cádiz o a Málaga. De ir y volver a Tarifa en verano con conos eternos y de muchas cosas más. Como estará la gente de cabreada que hasta en la Barriada de Pescadores, ha ganado Vox y no creo que aquello sea precisamente, un nido fascista. En cuanto se alce un paisano o paisana, con un cierto carisma y cuente con un grupo de seguidores, podrán presentarse a las próximas elecciones y repetir la gesta de Teruel, corregida y aumentada, porque conseguirían al menos dos diputados. Los partidos tradicionales no nos responden y los que iban contra la casta, en vez de asaltar los cielos como prometían, conseguido ya el casoplón, van ahora por la paga vitalicia. "El Campo de Gibraltar, existe", arrasaría. El que viva, lo verá.