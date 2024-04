Desconozco qué estrategias hay detrás del juego de Pedro Sánchez, desconozco si hay algo o no, pero en un país normal que un pseudosindicato dirigido por gentes vinculadas a movimientos antidemocráticos presente una denuncia, sin más pruebas que lo que cierta prensa dice, sabiendo que hay un pasado cuando menos oscuro amparando a estos denunciantes, algo así debería condicionar la actitud de la oposición y sus cuchillos.

No veo bien que el PP saque provecho de la situación porque me hace pensar que podría haber estado promoviéndola; las alianzas con los ultrarreaccionarios van contra el sistema, y no: la izquierda radical en España no participa de ningún Gobierno, no es lo mismo por más que algunos para existir necesiten afirmar que no son ni machistas ni feministas, ésta es la actitud reaccionaria, más que reconocible. Me gustaría que la oposición mostrara su apoyo al Presidente del Estado, y esto no quiere decir en absoluto que no deban exigir limpieza y transparencia y responsabilidades, si las hubiere.

El problema que uno empieza a columbrar tiene que ver con el poder de Ayuso, alguien que oscila perfectamente entre ser directora del proyecto popular o caudilla del proyecto ultra… ¡Tiembla, Feijoo!, porque todo aquél que ha osado meterse con ella (o su familia o su pareja) ha terminado fuera del tablero. ¿Cuál es su poder real? ¿Cuál es su estrategia? ¿Hasta dónde quiere llegar? Yo no sé si ella ha cometido irregularidades, pero por contraposición con la denuncia de la pareja de Sánchez, son las propias instituciones del Estado (independientes) las que están empapelando a la suya, no un grupete ideológico-empresarial que ha tenido la suerte extrema de llegar al juzgado en una hora y una fecha concretas en que un funcionario ha admitido a trámite una denuncia que a cualquier otra hora y fecha concretas habría sido despreciada.

Las casualidades para Dios son causalidades y esta mujer se cree un poco divina, o al menos tiene la verdad sobre lo humano tan clara y distinta como la tuvo el Cartesio. Si la familia de Sánchez delinque, ahí está la Justicia; yo no veo en Pedro Sánchez nada mejor ni peor que en otros Presidentes de la democracia, aunque de dos de ellos tenga una visión bastante más degradada, yo no le voto, pero gobierna, y no es fácil. Si no delinque, desde rebuscar en los negocios del suegro, insinuar tramas sexuales en la Berbería, acusar (como si fuera insulto) de “trans” a su pareja, lo del avión, la palabra “traidor” constantemente… Yo también me pensaría dejarlo, quizá sea una estrategia plebiscitaria y me jode, pero si se va: a descansar y a poner unos kilitos. España se hunde en la ignorancia, hemos puesto las bases para que esto ocurra… a este ritmo habría que buscar a algún militar impotente, hijo de borracho y maltratador putero, fanático religioso y frustrado en todas las vertientes de la vida, porque puede que necesite dirigir el país pronto. A lo mejor, en estos tiempos, es hembra.