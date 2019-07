Renovando energías

"Creo en todo lo que está a mi alcance y también en lo que no alcanzo. Creo que lo que está a mi alcance es mi final y lo que no alcanzo, mi principio"

Este es un extracto de los textos breves de un pequeño libro del escritor Némer- Ibn El Barud titulado La sabiduría esencial. Unas sucintas reflexiones impregnadas de sapiencia que nos inducen a buscar el sentido de la vida.

Hay cosas que, cierto es, no alcanzamos a creer y es por ello por lo que muchas personas son reacias a afirmar su existencia. Por ejemplo, hay conocimientos que llevamos innatos desde que nacimos, pero es como si se nos hubiesen mantenido ocultos. Poseemos una fuente natural que podemos utilizar a fin de vigorizar y mejorar nuestra vida diaria; pocos son los que creen que vivimos en un océano universal de energía vital. Aunque no podamos verlo es tan real como las montañas, los ríos y la fauna que nos rodea. Estés donde estés siempre te meces en este océano que, por desgracia, la mayoría han olvidado cómo asimilar regularmente; de la misma manera que no nos cuesta ningún esfuerzo respirar el aire que necesitamos, tampoco nos debe costar introducir la energía para vivir una vida lo más óptima posible; solo deberíamos iniciarnos en una sencilla práctica de conducta para conducir esta energía vital hacia nuestro interior.

Cuando vivimos llenos de vitalidad, las corrientes oceánicas de energía de vida fluyen a través nuestra de una manera natural y sin esfuerzo. Y esta fuente de alimento vital no se encuentra en una tierra exótica y lejana, se encuentra en los movimientos únicos de nuestro cuerpo que atraen la fuerza vital a nuestro interior. La energía vital de la que hablo está a tu alcance y puede hacer por ti mucho más de lo que puedas imaginar. Si consigues creer y la buscas, como dice el texto del inicio, será tu principio.

El secreto para optimar tu estado de bienestar consiste en moverte con la energía de la vida, lo que entendemos por fluir con la vida. El mejor ejemplo para mantener la salud y alcanzar la longevidad es no luchar contra la vida misma ni resistirte a ella sino moverte con ella, moverte con la energía que la vida te aporte. A fin de cuentas, lo importante es la impronta del movimiento para que tu vida pueda impulsarse hacia adelante.

Si nos creemos indescifrables, aprendamos a leernos; solo así descubriremos el verdadero principio.