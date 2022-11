Pues sí, señoras y señores. Algunos pensarán cómo Franco desde el más allá puede influenciar en algo. Porque él solito ha sido el que ha conseguido cambiar de opinión y de criterio a los partidos de la coalición de gobierno, al gobierno y al mismísimo presidente.

La oposición con Feijóo a la cabeza indica que esto es una aberración, que con estos cambios se desarma a la nación con el único objetivo de proteger a los sediciosos. Pues no, señor Feijóo, esto es cosa de Franco. Que no es una amnistía encubierta para los independentistas catalanes. Que no se pretende que vuelva Carles Puigdemont. Que tampoco se trata de allanar el camino para que Oriol Junqueras se pueda presentar en unas próximas elecciones. Tengamos claro que en un estado de "derechos" no hay nadie por encima de la ley. Bueno, en todo caso se recorta la ley como un buen traje a medida para los amigos y los nuevos aliados.

Todos estos cambios se están produciendo para que mi alcalde, Juan Franco, pueda celebrar el referéndum de La Línea de la Concepción más cómodamente. Nadie puede quitarle méritos al señor Juan Gabriel Rufián Romero en sus silenciosas negociaciones con los gobernantes, pero Juan Franco les gana a todos ellos.

Algunos dicen que el 100x100 es la marca blanca del GIL; pues no, es mucho más. Gobernó con el PP y se los merendó; ahora en la Diputación está con el PSOE y al ritmo que va se los cenará.

Pero el señor alcalde también debe de tener en cuenta que los referendums los carga el diablo y nos puede pasar como a los ingleses con el Brexit o a los vascos con las competencias penitenciarias.

Mejor sería antes de convocar el referéndum crear la Real Academia de la Lengua Linense. Los gobernantes, tantos los actuales, los salientes y seguramente los entrantes, dan trato de favor por la utilización de una lengua propia que no sea el castellano. Recordemos que el señor Aznar hablaba catalán en la intimidad.

Nuestro alcalde podría indicarle al señor presidente que esté al liquindoi. La Línea es un bujío por el abandono. Estamos hartos de las changüi de los políticos, por eso se ha usado la roilla y si hace falta preparamos el cartón linense.

Ya sé que algunos están hecho misto, eslomaos, pero se tiene que aprovechar que los partidos tradicionales están chiribaos. Nos llega a todos su fleti.

Pero perca sería tener como objetivo el referéndum, es herramienta. Antes hay que trabajar por conceptos concretos, por ejemplo: "Residencia pública de mayores ya". Para el sábado 26, a las 12:00, se ha convocado una concentración reclamándola. Esperamos que los partidos luchen por conseguirla. La convocatoria está firmada por todos ellos, pero: ¿Es solo para figurar?