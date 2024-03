Las hermandades y cofradías realizan boletines informativos para hacer llegar a sus miembros los cultos y actos que realizan, y de esta forma llevar la vida de hermandad a los que solo participan en la estación de penitencia.

La publicación de un consejo local debe ser más ambiciosa, ya que son publicaciones con respaldo institucional y tienen que llegar a la ciudadanía en general e incluso a posibles foráneos. Deben proyectar la imagen de la Semana Santa en la localidad, pero también al exterior. Tenemos en nuestra comarca una gran Semana Santa que continúa creciendo, convirtiéndose en un atractivo cultural. Debe mostrar nuestras tradiciones, patrimonio e historia; y a la vez ser una guía de las estaciones de penitencia.

De los cinco consejos locales del Campo de Gibraltar, tres las confeccionan con tamaño y papel similar, encuadernada con lomo en Algeciras y San Roque y con grapas en La Línea. Algeciras y La Línea tienen en portada el cartel anunciador de la Semana Santa. Todas ellas tienen los pertinentes saludas. Tanto en la revista de Algeciras como en la de San Roque existe una información detallada de cada una de las corporaciones con sus horarios e itinerarios; esta información es más completa en la de San Roque con detalles de su historia. Y en La Línea es un artículo que nos cuenta la historia de la Semana Santa desde 1940 hasta 1982. San Roque y Algeciras tienen una magnífica colección de fotografías de todas las hermandades, sus titulares, cortejos, incluyendo a las de gloria, incluso en San Roque tienen apartado propio las asociaciones parroquiales lo cual indica que tendremos en un futuro cercano nuevas hermandades. La gran diferencia entre ellas es la publicidad: ninguna en las 64 páginas de San Roque, solo tres anuncios en las 134 páginas de Algeciras y 23 páginas de publicidad de las 60 páginas de La Línea.

¿Son revistas perfectas? No, pero son necesarias. Los boletines son la voz oficial de los consejos y, por ello, de todas y cada una de las hermandades que lo forman. Tienen que ser una voz de conjunto, una unión de fuerzas. Los consejos locales no son órganos independientes, sino juntas de hermandades, su brazo ejecutor. Sin ellas no tendrían razón de existir.

La Semana Santa es cultura, tradición, pero también es economía. El movimiento económico que se mueve en estas fechas en nuestra localidad no es nada despreciable. Pero entre todos los objetivos no se nos puede olvidar la formación, la evangelización. Se tiene que notar que somos agrupaciones de fieles. Como dice nuestro obispo, “Pasión de Amor y Vida”. Buscamos el rostro de Cristo en las imágenes, pero tenemos que dar testimonio de amor por Él.