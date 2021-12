La Navidad es montar el Belén, adornar la casa, poner el árbol, preparar regalos, mandar felicitaciones, tener comidas con los amigos-familiares. Navidad es vacaciones y de esta forma estar más cerca de los tuyos, estar más presente.

Claro que también existen personas que no viven la transcedentalidad de estos días; para otros son únicamente unos días de oportunidad económica; es sinónimo de paga extra; o peor aún los que viven el espíritu del Señor Scrooge enfadándose con todas las manifestaciones de la Navidad. Pero su auténtico significado es conmemorar el nacimiento de Jesús, "Navidad" significa nacimiento. Por ello, para los creyentes, además de las manifestaciones sociales y culturales también tiene su vivencia de fe.

Navidad es sonreír más y mejor, incluso con mascarilla; abrazar más fuerte, aunque tengamos distancia social; dar besos más sonados, aunque no nos podamos acercar; buscar regalos, aunque tengamos de todo; cantar, aunque no tengamos acordes musicales; poner muchas luces, aunque nos estén sangrando las eléctricas; compartir no solo objetos, sino nuestro tiempo. La Navidad tiene un color especial, un olor a hogar, un calor esencial. Debemos dejar a un lado nuestro Señor Scrooge y hacernos más justos, más solidarios, que la empatía sea nuestro primer rasgo emocional, escuchar más, y sobre todo hacernos niños como hizo Dios.

Me encanta la Navidad, y lo mejor es que en mi pueblo vivo la Navidad a lo largo de todo el año, porque Navidad es ser cristiano, ver a Dios en mis hermanos, en los necesitados, en los desfavorecidos, por eso se encarnó en un niño desnudo y pobre. Las entidades solidarias, Despierta, Nakera, Betania, Solidarios con los Niños, Contigo, Marillac, las Asociaciones de Vecino, Café y Calor, Donantes de Sangres, Cáritas, las Hermandades, los medios de comunicación que dan voz al que no la tiene, son los que hacen la Navidad muchos días de nuestro calendario.

Feliz Navidad a ricos y pobres, a sanos y enfermos, a niños, adultos y ancianos, y a los que se sienten en la eterna juventud.

Feliz Navidad a los de derecha, a los de izquierda, a los centristas, y también para los que no saben o no quieren posicionarse en el hemisferio político.

Feliz Navidad a los autonomistas, a los centralistas y a los independentistas, también para los que viven en la república independiente de su hogar.

Feliz Navidad a los obreros, a los empresarios y a los autónomos.

Feliz Navidad a los cristianos, a los agnósticos, a los ateos, a los musulmanes, a los judíos, incluso para los que no quieren que se nombren estas palabras.

Feliz Navidad, que el Niño ha nacido para hacernos más divino, más humano, para que seamos herramienta de este cambio.