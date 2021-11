Según la R.A.E es: "Camino público, ancho y espacioso, pavimentado y dispuesto para el tránsito de vehículos". Son vías de comunicación; servicio público; tránsito seguro para personas y mercancías. Las carreteras deben promover el crecimiento económico y social. Todas las mañanas recuerdo estas definiciones cuando intento salir de mi ciudad. Cuando nombro "carretera" lo primero que se me viene a la cabeza es la novela de Cormac McCarthy. Por suerte en segundo lugar llega Miguel Ríos con Memorias de la carretera.

En La Línea se habla de la carretera, de no poder salir por las mañanas con normalidad de nuestra ciudad. Puente Mayorga y Campamento también tienen cerrada su carretera.

Por supuesto que creo que la huelga, la protesta, las manifestaciones son un derecho recogido en nuestra Constitución. Llevamos años perdiendo poder adquisitivo. Todos: médicos, maestros, pescadores, policías y también trabajadores del sector del metal. Todo sube, menos los sueldos. Las condiciones laborales se van deteriorando, no solo no avanzamos, si no que los convenios laborales van en retroceso de derechos obtenidos históricamente. La desigualdad salarial es cada día mayor, más injusta. La inflación que estamos viviendo ahoga a una parte importante de la población. Por desgracia no existe ninguna negociación del convenio colectivo sin presión. El refrán: "Niño que no llora no mama" es muy real incluso en el ámbito laboral. Pero La Línea no tiene culpa de ello.

Cuando los militares van a realizar un desfile se planifica horario y la circulación, y al que le gusta va a disfrutar. Si los militares cortaran la calle cuando les diera la gana y nos impidieran transitar por ellas, sería un golpe de estado al que tendríamos que oponernos. Cuando los cofrades organizan sus procesiones piden permiso a la autoridad, y asumen lo indicado por ellas tanto al recorrido como al itinerario, si no sería una Cofradeocracia (me acabo de inventar el nombre siguiendo la línea de Teocracia). Cuando los trabajadores cortan una calle para pedir salarios dignos no es un atentado a la democracia. Pero molestar constantemente a una ciudad es una torpeza.

¿Sabéis que en la Isla de Navidad se cierran carreteras para la emigración anual del cangrejo rojo? Si la solución del convenio del metal fuera el cierre de las vías de comunicación, solidariamente nos aguantaríamos, pero no es la solución. Es solo hacer ruido. Por desgracia solo hablamos de estos ruidos y no de las reivindicaciones de los trabajadores.

Según la R.A.E. carretera también es: "Cobertizo que se hace en el corral, para colocar los carros y aperos de labranza". ¿Serán nuestras carreteras "cobertizos"?