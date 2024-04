Una patrullera de la Guardia Civil choca con una baliza de señalización del aeropuerto de Gibraltar

Una patrullera de la Guardia Civil ha chocado este miércoles por la noche contra una baliza de señalización de la pista del aeropuerto de Gibraltar frente a Waterport Terraces, en la cara de poniente del Peñón. La embarcación estaba en una zona muy cercana a tierra cuando colisionó en torno a las 22:30. El video del incidente que circula en las redes sociales muestra al barco dando vueltas cerca de la costa y regresando a la Bahía de Algeciras cuando impacta con el poste.

El diario Gibraltar Chronicle, citando un comunicado de la Policía de Gibraltar, señala que los informes sugieren que la colisión había ocurrido momentos después de que la patrullera persiguiera una serie de embarcaciones inflables de casco rígido (semirrígidas) por la zona, que habían huido del lugar.

"Los informes también sugieren que antes de la colisión, también se habían escuchado sonidos similares a la detonación de un arma de fuego en el mar", indica la Policía gibraltareña, que desplegó a varios agentes en tierra y algunos activos marítimos. Para entonces, los buques involucrados en el incidente abandonaron la zona hacia el interior de la Bahía.

La Policía del Peñón señala que no se han reportado lesiones. El Gibraltar Chronicle informa de que se está llevando a cabo una investigación y el capitán del Puerto y el comisario de Policía se han puesto en contacto con sus respectivos homólogos en relación con el incidente.

