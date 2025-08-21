Q-Ro’s se reinventa: desayunos con sabor marroquí y meriendas de siempre desde septiembre

Q-Ro’s, uno de los locales más reconocidos de la calle Convento en Algeciras, frente al antiguo hospital militar, da un nuevo giro a su propuesta gastronómica. Tras conquistar a vecinos y visitantes con platos como el atún rojo del almadraba, el cachopo desnudo o las pastelas de pollo marroquís —por no hablar de su fuera de carta que siempre sorprende en calidad y sabor—, el restaurante abrirá en septiembre una nueva cafetería con la que busca ampliar su horario y convertirse en referente también a la hora del desayuno y la merienda.

El nuevo espacio, situado justo al lado del bar, ocupa el local que antes pertenecía a la firma tarifeña El armario de Zoe. Tras meses de reformas, sus responsables lo han convertido en un acogedor salón con cuatro o cinco mesas, perfecto para un ambiente íntimo o para reservas privadas de hasta 20 personas.

Uno de los platos de atún rojo de Q-Ro's. / E.S.

La propuesta de desayunos combina lo de siempre con un toque exótico. “Vamos a tener los desayunos típicos de toda la vida, mantequilla y mermelada, zurrapa de carnicería, bocadillos de lomo en manteca, chicarrones, lomo a la plancha… y aparte vamos a trabajar el desayuno marroquí, aprovechando que la cocinera es marroquí” y es que ya triunfa con sus pastelas de pollo.

Las meriendas llegarán con dos vertientes: entre semana, gofres, crepes, sándwiches y tostadas; los viernes y sábados, la propuesta se volverá más especial con pastelitos marroquís acompañados de té moruno y los tradicionales pasteles de La Plata.

Pastela de pollo de Q-Ro's. / E.S.

Curro, con una larga trayectoria en La Casita durante más de una década, y Rocío, procedente de El Tapeo de la Yaya, unieron fuerzas a principios de 2024 para dar vida a Q-Ro’s. En apenas un año y cuatro meses, el proyecto no solo ha tenido una acogida inesperadamente positiva, sino que ahora afronta esta ampliación con ilusión. “Jamás imaginamos que iría tan bien”, confiesa Curro.

Con una terraza que en verano se llena sobre todo por las noches, Q-Ro’s quiere ahora conquistar también las mañanas y las tardes, ofreciendo a sus clientes un rincón donde disfrutar tanto de los sabores más tradicionales como de un viaje directo a Marruecos a través de su cocina.