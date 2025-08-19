¡Búscala y disfruta! 400 helados gratis esperan a los afortunados en El Gulus este agosto

El verano se endulza aún más en la comarca del Campo de Gibraltar gracias a una sorprendente iniciativa de Heladería El Gulus, esa famosa firma italiana de helados artesanos con tres sedes en la zona: Algeciras, La Línea de la Concepción y la más reciente en Los Barrios.

Durante el mes de agosto, El Gulus ha escondido 400 pegatinas doradas bajo el fondo de sus tarrinas en cualquiera de estas tres heladerías. Quien dé con una de ellas tendrá inmediatamente un helado gratis, una recompensa al “momento de encontrar el tesoro” en un verano que promete ser inolvidable para quien se cruce con la pegatina ganadora.

Con su reputación por la calidad artesanal —sus helados se hacen diariamente con una receta de más de 40 años, sin conservantes ni colorantes, y con ingredientes seleccionados entre España e Italia—, esta promoción viene a reforzar el vínculo cercano que la cadena tiene con sus clientes.

En Algeciras, la tienda en la calle Pulsera ofrece más de 60 sabores, muchos de ellos aptos para personas con intolerancias alimentarias. En La Línea, es famoso por sabores tan populares como el de plátano, "espectacular, puro plátano", según una reseña francesa. Y Los Barrios, inaugurada el pasado año, mantiene la tradición artesanal y los sabores originales que han conquistado a la comarca.

Cómo participar