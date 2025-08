La Casa del Gelato de Tarifa, entre las 100 mejores heladerías del mundo

La historia de la Casa del Gelato en Tarifa es de esas que se saborean despacio, como sus helados. Desde un pequeño callejón con encanto sureño en la calle Pedro Cortés, Carolina Ferreira ha conseguido posicionar su heladería en el puesto número 85 del ranking de las mejores del mundo, según el prestigioso Gelato Festival WorldMasters. Todo comenzó en junio de 2019, cuando esta brasileña afincada en Andalucía desde hace más de veinte años decidió dar un giro a su vida.

“Antes tenía otro negocio en Zahara con mi exmarido, pero quería algo mío, y Tarifa me pareció el lugar perfecto, con mucho deporte y cosmopolita. Encontré este callejón y me conquistó”, nos cuenta Carolina. Aunque los comienzos no fueron fáciles —“las dos primeras temporadas costaron porque estoy en un callejón pequeñito, la gente viene expresamente para comprar un helado”—, hoy en día la Casa del Gelato es una parada imprescindible para los amantes del buen helado.

Carolina lo tiene claro: no cambiaría su pequeño local por nada del mundo. “Tiene mucho encanto. Si me ofreciesen otro más grande y en una calle con más movimiento, no lo cambiaría”. Y es que su heladería es un reflejo de su alma: cercana, cuidada al detalle, cálida y creativa.

Porque si algo distingue a esta casa del sabor son sus helados, elaborados a diario de forma artesanal, con ingredientes de calidad y una buena dosis de ingenio. Aunque Carolina apuesta por los sabores tradicionales, le gusta experimentar. Así surgió 'Cuba', una deliciosa combinación de chocolate São Tomé 70% marinado con jengibre, naranja y ron de caña. Una creación que le valió el Premio Guadalcao y el reconocimiento unánime de su clientela.

“La idea llega cuando me pongo a trabajar. Me enfoco hasta lo más profundo, y es ahí cuando sé realmente cómo crear un sabor”, nos revela. Inspiración y trabajo se dan la mano en su obrador, donde nacen también otras joyas como su Menta spicata, una fórmula inspirada en el rebujito, que mezcla la hierbabuena, el vino fino Manzanilla y chocolate fondant y que le valió para ganar el mejor helado de España en el concurso Gelato Festival World Masters en 2022.

Carolina no estudió repostería ni gastronomía. Era publicista. Pero su vocación heladera fue tomando forma entre cucharadas y sonrisas. “Mi recompensa es que siento que hago feliz a la gente con tan solo un helado. Hay familias que me dicen que vienen de Madrid esperando probar un año más mis helados durante sus vacaciones. Eso me toca el corazón”.

En su vitrina, que cambia constantemente según la producción diaria, se pueden encontrar numerosos sabores en sus 18 cubetas que cambian constantemente. Todo elaborado a mano, sin aditivos, sin prisas. “Puede ser que vengas por la mañana y pruebes un sabor y a la tarde ya no esté”, advierte. Porque en la Casa del Gelato lo efímero también tiene encanto.

La heladería abre todos los días de 13:00 a 01:00, excepto los lunes, y permanecerá activa hasta el 31 de octubre. Eso sí, conviene armarse de paciencia: la calidad tiene sus colas, y aquí todo el mundo quiere un cucurucho.

La Casa del Gelato no solo ha hecho historia con sus premios. Ha demostrado que desde un rincón escondido de Tarifa se puede llegar al mundo entero, con honestidad, pasión y una cucharada de felicidad.