El Servicio Marítimo de Aduanas de Gibraltar rescata a una embarcación a la deriva

La patrullera Sentinel junto a la pequeña embarcación rescatada.
La patrullera Sentinel junto a la pequeña embarcación rescatada. / E.S

El Servicio Marítimo de Aduanas de Gibraltar ha rescatado en la mañana de este jueves, 21 de agosto, a una pequeña embarcación local sin motor que iba a la deriva y que corría el peligro de colisionar con las rocas en el área norte del Peñón, en Punta Europa.

La patrullera Sentinel recibió la llamada de auxilio a las 7:15 de la mañana, tras lo cual fue desplegada de inmediato y, al llegar a la zona encontró la embarcación a escasos metros de las rocas. Las personas a bordo intentaban remar con remos improvisados contra un fuerte viento de poniente y un mar agitado.

Los agentes lograron asegurar la embarcación y remolcarla de forma segura hasta el puerto de pequeñas embarcaciones. No se registraron heridos, y la rápida intervención de la patrullera gibraltareña evitó lo que pudo haber sido un grave incidente marítimo.

