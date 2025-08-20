Gibraltar defiende su proyecto Eastside ante las críticas de la oposición por el impacto ambiental

El Gobierno de Gibraltar ha respondido este miércoles con contundencia a las críticas del partido de la oposición GSD (Partido Social Demócrata de Gibraltar) sobre el controvertido proyecto de desarrollo del Eastside, especialmente en lo que se refiere a la construcción de una marina en la bahía de Catalan Bay.

En un comunicado oficial, el Ejecutivo gibraltareño califica de "hueca" la repentina preocupación medioambiental mostrada por el GSD, recordando que cuando este partido estuvo en el poder promovió el denominado proyecto Sovereign Bay, que contemplaba una marina mucho más grande y un extenso brazo de mar que se extendería por el horizonte de Catalan Bay, "sin mostrar consideración alguna por las consecuencias medioambientales".

Evaluaciones ambientales rigurosas y supervisión independiente

El Gobierno destaca que, por el contrario, el proyecto actual ha sido sometido a "rigurosas evaluaciones medioambientales, respaldadas por la Unión Europea", y está siendo desarrollado de manera transparente a través del proceso de planificación bajo la supervisión de la Comisión de Desarrollo y Planificación (DPC), un organismo independiente.

Según el comunicado, el brazo de la marina que ahora critica el GSD fue cuidadosamente considerado por la DPC tras visitas al sitio y el despliegue de un marcador físico. La aprobación se concedió con "condiciones estrictas", asegurando que partes del malecón sean reemplazadas con revestimientos rocosos de bajo nivel, lo que "no solo reduce la visibilidad sino que también mejora la biodiversidad al crear nuevos hábitats para la vida marina".

El proyecto para los rellenos de la cara este de Gibraltar: un hotel, 1.300 viviendas y un puerto deportivo. / TNG Global

Medidas preventivas para Catalan Bay

En cuanto a las preocupaciones sobre el movimiento de arena en Catalan Bay, el Gobierno asegura que han sido "anticipadas y abordadas". El promotor (la multinacional vietnamita TNG Global Foundation) está obligado a reponer arena de "fuentes aprobadas" hasta que se logre el equilibrio natural, y crucialmente, esto "no implica dragado del lecho marino", a diferencia del ejercicio realizado por el GSD en 2011, que "causó perturbaciones prolongadas y nubes de polvo en las playas de Gibraltar durante años".

La administración argumenta que la viabilidad de eliminar la "montaña de escombros" y regenerar el área del Eastside depende de la marina como elemento clave del diseño, por lo que oponerse a ella equivale a "perpetuar una situación inaceptable que ha afectado el borde norte de Catalan Bay durante décadas".

El Gobierno enumera los beneficios que el proyecto Eastside aportará a Gibraltar: un nuevo jardín y espacios públicos ajardinados para la comunidad; mejor acceso a Catalan Bay preservando su carácter único; medidas de eficiencia energética y energías renovables incorporadas al desarrollo, y nuevas instalaciones sociales y recreativas para residentes y visitantes.

La posición del GSD

Por su parte, el GSD había expresado previamente su preocupación por las consecuencias del proyecto sobre las viviendas y la playa de Catalan Bay, advirtiendo que el Gobierno podría incumplir sus compromisos de protección de la zona. El partido de la oposición, aunque respalda la regeneración del Eastside para eliminar la montaña de escombros, insiste en que esto no debe hacerse "a costa del entorno natural y patrimonial de Gibraltar".

Giovanni Origo, portavoz de Medio Ambiente del GSD, había cuestionado el proyecto recordando que el propio Ministro Principal, Fabian Picardo, reconoció que el promotor deberá llevar a cabo un programa de regeneración y seguimiento en Eastern Beach y Catalan Bay durante diez años, lo que para el GSD "implica claramente que se prevé que el desarrollo pueda tener un impacto negativo en la playa".

El debate se intensifica al recordar que durante la campaña electoral, el GSLP/Liberales (partido gobernante) había enviado cartas a los vecinos definiendo a Catalan Bay como "la joya de la corona" y comprometiéndose a que el desarrollo del Eastside no sobrepasaría el punto más meridional de la zona de relleno, promesa que según el GSD podría incumplirse según las imágenes presentadas del proyecto.

El Gobierno concluye su respuesta afirmando que, lejos de dañar el medio ambiente, el proyecto eliminará una "monstruosidad visual", mejorará la costa de Gibraltar y proporcionará beneficios económicos y sociales a largo plazo, contrastándolo con "las propuestas fallidas y ambientalmente descuidadas del GSD del pasado".