La oposición de Gibraltar advierte de que el desarrollo del Eastside puede poner en riesgo Catalan Bay

El GSD, partido de la oposición en Gibraltar, ha expresado su preocupación por las consecuencias que el proyecto de desarrollo del Eastside pueda tener sobre las viviendas y la playa de Catalan Bay, advirtiendo de el Gobierno podrían incumplir los compromisos para proteger esta zona.

La formación subraya que respalda la regeneración del Eastside para eliminar la conocida “montaña de escombros” y favorecer el crecimiento económico, pero insiste en que ello no debe hacerse a costa del entorno natural y patrimonial de Gibraltar. “Las obligaciones con las futuras generaciones no deben sacrificarse en busca de un supuesto beneficio económico a corto plazo”, señaló el partido en un comunicado. Estas críticas coinciden con las de los ecolgistas españoles, que han denunciado este desarrollo ante distintas instituciones.

El portavoz de Medio Ambiente del GSD, Giovanni Origo, recordó que ya planteó este asunto en el Parlamento. Según dijo, el propio Ministro Principal reconoció que el promotor deberá llevar a cabo un programa de regeneración y seguimiento en Eastern Beach y Catalan Bay durante diez años, con la posibilidad de prolongar estas obligaciones si fuera necesario.

“Esto, aunque en sí mismo es positivo, implica claramente que se prevé que el desarrollo pueda tener un impacto negativo en la playa”, explicó Origo. “Además, aunque el ministro principal afirmó que las playas alcanzarían un ‘equilibrio’ en ese plazo de diez años, no se trató de una garantía, sino de una proyección, lo que conlleva el riesgo de efectos duraderos”.

El GSD también cuestiona el respaldo del Ejecutivo al proyecto de construcción de una marina y un dique de abrigo en Catalan Bay, pese a la oposición de algunos residentes preocupados por las consecuencias en la dinámica costera y la transformación visual de la bahía.

Origo recordó que, durante la campaña electoral, el GSLP/Liberales remitió cartas a los vecinos en las que definía a Catalan Bay como “la joya de la corona” y se comprometía a que el desarrollo del Eastside no sobrepasaría el punto más meridional de la zona de relleno.

“Las imágenes presentadas por el propio proyecto sugieren lo contrario, lo que plantea un peligro real de que ese compromiso también se vea incumplido. ¿Será esta otra promesa rota del GSLP?”, concluyó el portavoz del GSD.