Solo cinco jugadores de la Balona del curso pasado están aún sin equipo

La plantilla de la Real Balompédica Linense que descendió la pasada temporada a Tercera Federación se ha ido dispersando con el mercado veraniego. La mayoría de los futbolistas han encontrado acomodo en otros clubes, principalmente en Segunda y Tercera Federación, aunque a estas alturas todavía hay cinco jugadores que permanecen sin destino: Carlos Cano, Connor Ruane, David Hernández, Pepe Greciano y Dani Villa.

Los últimos en anunciar nuevo equipo han sido Sergio Chica, que se ha enrolado en la SD Ejea de Segunda Federación, Ale Hernández, fichado por la UD Arcángel San Miguel (equipo de Tercera Federación de Santa Cruz de Tenerife), volviendo así a casa por un amplio periplo por la península desde que saliera en edad juvenil al Celta, y Adri Carrasco, que tras haberse enrolado en julio en el Barbastro (Segunda Federación) dejó el conjunto aragonés por motivos personales y ha recalado en el Unión Adarve (Tercera Federación) para estar más cerca de casa.

El resto de la plantilla que terminó la temporada pasada a las órdenes de Antonio Ruiz Romerito ya había encontrado acomodo durante el mes de julio. En la portería, tanto Álex Lázaro como José Serrano tiene nuevo equipo. El primero, uno de los más destacados pese al descenso, defiende los colores de la Deportiva Minera en Segunda Federación. El segundo juega en el Ciudad de Lucena, con la intención de contar con los minutos que no tuvo el curso pasado en La Línea.

Defensas con cuentas pendientes

La zaga es la línea más castigada en cuanto a jugadores sin equipo: Carlos Cano, Connor Ruane y David Hernández. Sergio Chica se ha incorporaro recientemente al Ejea; Fran Moreno ya se comprometió con el Alcoyano, recién descendido a Segunda Federación; Moha Hamdoune dio el salto al Real Betis para jugar en su filial (Primera Federación) en un traspaso sonado incluso a nivel internacional; y Luis Martínez fichó por el Sant Andreu (Segunda Federación). El lesionado Ale Palanca sigue bajo contrato con la UD Las Palmas hasta 2026.

Mediocampo muy repartido

En la medular, Ale Hernández acaba de anunciarse como nuevo jugador del Arcángel San Miguel y Adri Carrasco ha cambiado el Basbastro por la Unión Adarve, mientras que el canterano Pepe Greciano aún busca destino. David Pecellín jugará en el Atlético Onubense y Fran Tena se ha enrolado en el Dos Hermanas y ambos se medirán a la Balona en el grupo X de Tercera Federación. Además, Toni Jou defiende la camiseta del Yeclano Deportivo, recién descendido a Segunda Federación.

Los atacantes, con mejor suerte

Arriba, solo Dani Villa permanece sin equipo. En cambio, la mayoría de sus compañeros ya tienen nuevo club: Carlos León ha firmado por el Getafe B; Fran Carbià juega en el Reus; Jack Harper y Alberto Fuentes han coincidido en el Linares (todos siguen en Segunda Federación); Joao Pedro se ha marchado al Cherno More de Bulgaria; y el canterano Javi Méndez ha dado el salto a Gibraltar con el Bruno’s Magpies.