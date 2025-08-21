Dieciocho empresas estudian sobre el terreno el proyecto de la futura Ciudad de la Justicia de Algeciras

Empresas interesadas en construir la Ciudad de la Justicia de Algeciras visitan los terrenos, este jueves.

Representantes de dieciocho empresas constructoras han visitado este jueves los terrenos donde se levantará la futura Ciudad de la Justicia de Algeciras, acompañados por técnicos de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía. La jornada técnica, solicitada por las propias compañías interesadas, les ha permitido conocer de primera mano tanto el emplazamiento en la avenida del Carmen como el edificio actual que será demolido para dar paso a la nueva infraestructura judicial.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 29.276.866,43 euros (IVA incluido), fue licitado a finales de julio tras la autorización del Consejo de Gobierno. Las empresas tienen hasta el próximo 22 de septiembre para presentar sus ofertas para esta ambiciosa obra que transformará la administración de justicia en el Campo de Gibraltar.

Una respuesta a la dispersión judicial

La construcción de la Ciudad de la Justicia surge como solución a la actual dispersión de los órganos judiciales algecireños. El partido judicial cuenta con 22 órganos unipersonales —que deberán convertirse en tribunales de instancia antes del 31 de diciembre— y una sección de la Audiencia Provincial, todos ellos repartidos en cinco sedes diferentes, dos de ellas alquiladas.

Para resolver esta problemática situación, la Junta de Andalucía incluyó este proyecto en su Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030. El Ayuntamiento de Algeciras ha colaborado cediendo una parcela de 3.571,62 metros cuadrados en la avenida Virgen del Carmen, además del edificio actual que ocupa la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz.

Un diseño arquitectónico singular

La nueva Ciudad de la Justicia destacará por su diseño innovador y funcional. Con una superficie construida de 13.086 metros cuadrados, el complejo se estructurará en un edificio principal de tres plantas con sótano y una torre de seis alturas, respetando las vistas tanto de los edificios colindantes como de la emblemática plaza Marqués de Verboom.

Una gran cristalera se convertirá en la seña de identidad del inmueble, permitiendo contemplar desde el vestíbulo principal y las escaleras centrales las vistas al Peñón de Gibraltar y la bahía algecireña. Esta característica arquitectónica no solo aportará valor estético, sino que optimizará la iluminación natural del edificio.

Duplicación del espacio judicial

El nuevo complejo supondrá una auténtica revolución en términos de capacidad. El espacio útil judicial se duplicará, pasando de los actuales 9.405 metros cuadrados distribuidos en cinco sedes a un total de 18.152 metros cuadrados entre la Ciudad de la Justicia y el edificio renovado de la Plaza de la Constitución.

Esta ampliación permitirá una mejor organización funcional, separando claramente las jurisdicciones penal y civil. La Ciudad de la Justicia albergará específicamente todos los órganos de la Jurisdicción Penal, mientras que el resto de servicios de la Administración de Justicia permanecerán en la sede de Plaza de la Constitución.

Construcción por fases sin interrupciones

La complejidad de la obra ha requerido una planificación minuciosa en dos fases para garantizar que la actividad judicial no se vea interrumpida en ningún momento. El plazo total de ejecución será de 38 meses.

La primera fase, con una duración máxima de 18 meses, incluirá la construcción de la torre de seis plantas mientras se mantiene operativo el edificio actual. Durante este período se demolerá únicamente el pabellón norte, ya en desuso y que no interfiere con la actividad judicial.

La segunda fase, de 20 meses de duración, comenzará tras el traslado de los órganos judiciales al nuevo edificio y la mudanza de los juzgados de lo Penal desde el deteriorado Palacio de Marzales. Será entonces cuando se procederá a la demolición completa de la actual sede de la Audiencia y se completará la construcción del resto del complejo.

Recreación del edificio judicial proyectado en la Avenida Virgen del Carmen de Algeciras. / J. Del Águila

Instalaciones de vanguardia

Una vez finalizada, la Ciudad de la Justicia contará con modernas instalaciones adaptadas a las necesidades del siglo XXI. El edificio dispondrá de diez salas de vistas, tres de ellas de grandes dimensiones especialmente diseñadas para juicios con jurado y macrojuicios. También incluirá dos salas Gesell para declaraciones especialmente sensibles, salas de lactancia, aparcamientos y una zona de detenidos ubicada en el sótano.

Todos los órganos de la Jurisdicción Penal encontrarán su nuevo hogar en este complejo: las Secciones de lo Penal, de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, el Juzgado de Guardia, la Fiscalía de Área, la Sección y Fiscalía de Menores, así como el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMCL).

Compromiso con la sostenibilidad

El proyecto destaca por su compromiso medioambiental, convirtiéndose en el primer edificio judicial de Andalucía de consumo energético casi nulo, con certificación Near Zero Building. Las características sostenibles incluyen cubiertas ajardinadas, placas fotovoltaicas, sistemas de climatización eficiente, iluminación LED integral y una envolvente térmica de alta calidad.

La accesibilidad universal ha sido otro pilar fundamental del diseño. El edificio estará completamente adaptado para personas con movilidad reducida y contará con cuatro accesos diferenciados, además de circulaciones segregadas que garantizarán la seguridad y privacidad de público, personal judicial y detenidos.

Inversión programada

La financiación del proyecto se realizará con cargo al presupuesto de la Consejería de Justicia, distribuida en cuatro anualidades que reflejan el cronograma de ejecución: 6,8 millones de euros en 2026, 8,4 millones en 2027, 8,3 millones en 2028 y 5,7 millones en 2029.