Gibraltar también tiene ya su dragón azul… aunque sea de cartulina. El ingenio vino de la mano de Eros Ncjm, un gibraltareño que ha decidido poner humor a la psicosis veraniega que rodea al Glaucus atlanticus. En su perfil de TikTok, donde acumula más de un millar de “me gusta” con el experimento, aparece rodeado de amigos en la playa de Eastern Beach. El supuesto hallazgo marino flota en un cubito de agua, hasta que la cámara se acerca y desvela el secreto: el dragón azul no es más que un recorte de papel lanzado con toda la solemnidad al fondo del recipiente.

La escena, contada en un disparatado llanito y entre carcajadas de los presentes, ha disparado las bromas en redes sociales. “Primer blue dragon en Gib”, dice con tono triunfal, antes de mostrar a cámara la criatura más inofensiva jamás registrada en el Estrecho.

El chiste no llega de la nada. El pasado domingo 17 de agosto se encendieron todas las alarmas en La Línea de la Concepción tras la aparición de seis ejemplares reales de dragón azul en la playa de Santa Bárbara, lo que obligó a prohibir temporalmente el baño. Hasta entonces, su presencia se había detectado únicamente en la playa de Torreguadiaro, en San Roque.

El dragón azul, pese a su aspecto de joya marina en miniatura, no es una criatura mitológica, sino una pequeña babosa que se alimenta de medusas. De hecho, suele escoger como menú la temida carabela portuguesa, cuyo veneno no solo resiste, sino que almacena en las ceratas —esas prolongaciones que parecen alas con plumas— para defenderse. El contacto con el animal puede causar escozor, enrojecimiento e incluso vómitos en casos más graves.

Mientras en las playas del Campo de Gibraltar las autoridades recomiendan precaución y no tocar al animal si se encuentra varado en la arena, en el Peñón el peligro es de otra índole: que alguien acabe confundiéndose y se pinche con una chincheta.