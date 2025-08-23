Acciona repotencia el parque eólico de Tahivilla que pasará de 98 a 13 turbinas

La empresa Acciona se encuentra en pleno proceso de modernización del parque eólico que posee en Tahivilla, en el término municipal de Tarifa. El proyecto permitirá aumentar la producción energética de las instalaciones gracias a unas nuevas turbinas que, a su vez, permitirán reducir el número de aerogeneradores. La potencia instalada del parque pasará de 78,4 MW a 84,4 MW cuando esté operativo el próximo año 2026.

El proyecto de repontenciación de la planta eólica consiste en la sustitución de las turbinas actuales por modelos más modernos y eficientes, optimizando su funcionamiento y aumentando su capacidad de generación de energía limpia. La infraestructura pasará de 98 aerogeneradores, que llevan desmontándose desde hace meses, hasta los 13 con los que quedará conformada la planta, apenas un 15% de la cifra inicial.

Para ello se están montando 13 aerogeneradores fabricados por la filial de la propia Acciona, Nordex Group. Siete de estos molinos cuentan con una torre de acero de 159 metros y otras seis con una altura de 148 metros.

La producción del parque aumentará en un 72%, pasando de generar electricidad limpia equivalente al consumo de 42.000 hogares a cubrir las necesidades de unos 73.000, a la par que se evitará la emisión a la atmósfera de unas 108.000 toneladas de dióxido de carbono al año.

El proyecto se encuentra en la fase de instalación de los nuevos aerogeneradores, así como con el desmontaje de las antiguas torres con la intención de que estén operativos en 2026. Las nuevas palas de 80 metros de largo, construidas por Nordex, están siendo transportadas desde el Puerto de Algeciras hasta la campiña tarifeña. El tamaño de la infraestructura hace que cada aerogenerador suponga entre 12 y 13 viajes desde el recinto portuario hasta el lugar de su instalación.

La repotenciación de Tahivilla se apoya en subvenciones de fondos europeos por valor de 8,3 millones de euros procedentes de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea NextGenerationEU.

El incremento de la altura al buje (la distancia que va desde el suelo hasta el centro del rotor) de los nuevos aerogeneradores permitirá aprovechar mejor el viento, donde es más fuerte y estable. Además, esta mayor distancia aporta otras ventajas como la posibilidad de instalar palas más grandes, y por tanto turbinas más potentes que generen una mayor capacidad energética.

Además, el aumento del área de barrido del rotor al girar hará que las turbinas sean más productivas incluso con vientos moderados o bajos. De ahí que con la repotenciación de la instalación, la compañía pueda reducir sensiblemente el número de aerogeneradores y aún así aumentar la producción del parque eólico. La capacidad de evacuación del parque seguirá siendo la misma.