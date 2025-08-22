Las obras de recuperación del Fuerte de Santa Bárbara arrancarán a finales de 2025 en La Línea

El Fuerte de Santa Bárbara, uno de los vestigios más significativos de la historia militar del Campo de Gibraltar, comenzará a recuperar su esplendor en los próximos meses. El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción prevé que las obras de acondicionamiento de este enclave arranquen en el último trimestre de 2025, con una inversión que asciende a 820.000 euros. El objetivo es devolver la dignidad a las ruinas y convertirlas en un museo arqueológico al aire libre que sume atractivo turístico y cultural a la ciudad.

La actuación será financiada de manera conjunta por el propio Ayuntamiento y por el Instituto de Transición Justa, dentro de las ayudas concedidas a los municipios afectados por el cierre de instalaciones energéticas como la Central Térmica de Los Barrios.

El proyecto contempla el cierre perimetral del recinto, la limpieza del foso, la instalación de una pasarela que permita recorrerlo de manera segura y la construcción de un centro de interpretación. Además, se habilitará una plaza de acceso con pabellón de recepción y zonas ajardinadas, de manera que el fuerte recupere no solo su presencia histórica, sino también un papel activo en el paisaje urbano actual.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha subrayado este viernes que se trata de “uno de los proyectos más importantes” dentro de la estrategia municipal para recuperar el patrimonio histórico. “Queremos que este espacio sea un reclamo turístico de máximo interés, que salvaguarde los valores históricos y medioambientales y que, al mismo tiempo, conecte a la ciudad con sus raíces”, afirmó.

Un legado militar que explica el origen de La Línea

Las ruinas del Fuerte de Santa Bárbara se levantan en la franja oriental del municipio, frente al Mediterráneo. Junto al fuerte de San Felipe y otras defensas como San Benito y Santa Mariana, formaba parte de la línea de contravalación que cerraba el istmo de mar a mar frente a Gibraltar, tras la pérdida de la plaza en 1704 con el Tratado de Utrecht.

La fortaleza fue mandada construir en 1730 por orden de Felipe V y se convirtió en símbolo del nuevo gobierno militar del Campo de Gibraltar. Sin embargo, en 1810, en plena Guerra de la Independencia, las tropas británicas, aliadas de España contra Napoleón, demolieron las fortificaciones de La Línea para evitar que cayeran en manos francesas.

Hoy, más de dos siglos después, esas ruinas regresan a la primera línea del mapa urbano con la ambición de explicar a ciudadanos y visitantes cómo la arquitectura defensiva marcó no solo la historia de la zona, sino también el nacimiento mismo de La Línea de la Concepción.

El proyecto busca, en definitiva, tender un puente entre pasado y presente, integrando el fuerte en el entorno urbano y turístico de la ciudad y ofreciendo un nuevo espacio cultural y de encuentro para la población.